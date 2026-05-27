Pedro Fernández destaca que Andalucía recibe la "mayor" partida para empleo y pide a Junta una gestión "responsable"

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que Andalucía "vuelve a ser la comunidad autónoma que más fondos recibe del Gobierno de España" para la gestión de las competencias en materia de Políticas Activas de Empleo y ha confiado en que la Junta "los gestione de forma responsable y diligente para que tengan un impacto positivo en el mercado laboral y en los trabajadores andaluces".

Así lo ha señalado en un audio remitido a los medios tras la celebración de la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que se ha acordado la distribución de 417.153.850 euros para Andalucía con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trata de la mayor asignación autonómica dentro de un reparto global que asciende a 2.571.961.030 euros.

En este sentido, Fernández ha valorado que Andalucía "vuelve a ser la comunidad que más fondos recibe para luchar contra el desempleo y mejorar las capacidades laborales de los andaluces".