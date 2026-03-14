Pedro Fernández (PSOE) reivindica la "justicia social y defensa de lo público" frente a "privatizaciones" de Moreno

Intervención del secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ante el Comité Provincial del PSOE de Granada. - PSOE

SALOBREÑA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha defendido en el Comité Provincial de su partido el "modelo socialista" basado en la "justicia social, la igualdad de oportunidades y la defensa de los servicios públicos", y lo ha contrapuesto con las políticas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que, en su opinión, destaca por "las privatizaciones, retrocesos y debilitamiento de los derechos básicos".

Además, el dirigente socialista ha acusado al presidente de la Junta de practicar una política en la que "se deja llevar por los pudientes y quienes le ponen alfombras rojas con intereses contrarios a los intereses generales de la ciudadanía".

Según ha explicado el PSOE de Granada en una nota, Fernández ha comenzado su intervención ante el Comité Provincial reconociendo que le "llena de orgullo" como militante y "persona de paz" el posicionamiento "histórico" de Pedro Sánchez y de su gobierno en contra de la guerra de Estados Unidos en Irán y el no sometimiento al imperialismo".

Por otro lado, el también delegado del Gobierno en Andalucía ha señalado que, "frente al maltrato a la provincia y las políticas de privatización de la derecha, que favorecen a los que más tienen y dan la espalda a la mayoría social, el PSOE protege derechos, fortalece los servicios públicos y mejora la calidad de vida de la ciudadanía".

En este sentido, Fernández ha citado el "deterioro" que, a su juicio, sufre la sanidad pública por parte de Moreno, con listas de espera "inasumibles y falta de especialistas que están generando un fuerte rechazo social", como, según ha abundado, evidencian las movilizaciones en la Costa por la situación del Hospital de Santa Ana o en la comarca de Baza, donde reclaman especialistas.

El socialista también ha defendido la escuela pública y ha criticado las decisiones de la Junta que afectan al sistema universitario andaluz, como el "impedir que la Universidad de Granada imparta este curso el Grado de Inteligencia Artificial o Ingeniería Biomecánica".

En este contexto, ha subrayado que el Gobierno andaluz dispone de recursos "gracias a las transferencias" del Ejecutivo central, pero "lo que le falta es voluntad política para destinarlos a fortalecer lo público, como ocurre en el caso del acceso a la vivienda, que debería ser un eje prioritario", ha apostillado Pedro Fernández.

Además, durante su intervención en el Comité Provincial celebrado en Salobreña, Fernández ha defendido que Granada "solo aspira a prosperar", y ha asegurado que "toda la organización trabaja para que no pierda oportunidades, pero para lograrlo es necesario un cambio de gobierno en Andalucía con un modelo centrado en defender a la ciudadanía y blindar los servicios públicos", ha añadido.

Fernández ha valorado el trabajo del municipalismo socialista y ha agradecido la labor "cercana" y la "inmediatez" de los alcaldes, portavoces y concejales del PSOE en todos los municipios de la provincia.

EL PSOE-A, "PREPARADO" PARA LAS ELECCIONES ANDALUZAS

A nivel interno, el dirigente provincial ha aseverado que el Partido está "preparado" para afrontar las elecciones autonómicas de la mano de su candidata, María Jesús Montero. "Tenemos que darlo todo porque nos jugamos mucho. Recuperar la Junta es clave para garantizar políticas públicas que aseguren la igualdad entre la ciudadanía, en ella se toman decisiones que afectan directamente a los servicios públicos que nos igualan a todos", ha defendido Pedro Fernández.

En ese sentido, ha insistido en defender la necesidad, a su juicio, del "modelo socialista para reforzar lo público e impulsar una sociedad diversa, progresista y basada en el conocimiento". "Ese es el corazón del proyecto socialista: igualdad, justicia social y solidaridad, y por eso debemos implicarnos al máximo desde todos los ámbitos para hacerlo realidad", ha afirmado Pedro Fernández tras pedir la "movilización de la mayoría progresista".

Durante esta cita, presidida por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, y el que en todo momento ha estado presente la frase de 'No a la Guerra', se ha hecho balance de la actividad del Grupo Parlamentario, del Grupo Socialista en la Diputación de Granada y de la Subdelegación del Gobierno. También se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento reciente de Antonio Argüelles y Antonio India, entre otros.

Igualmente, se ha aprobado una propuesta de resolución para subrayar el "compromiso" de la organización granadina "con la defensa de la paz, el respeto al derecho internacional y el rechazo a la escalada bélica". Asimismo, se ha respaldado la posición del Gobierno de España "orientada a la desescalada del conflicto y su negativa al uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla)", han explicado desde el PSOE.