Los Pedroches, en el Norte de Córdoba, apuesta por el ecoturismo con un programa centrado en la invernada de las grullas

Grullas en Los Pedroches. - MANCOMUNIDAD DE LOS PEDROCHES

CÓRDOBA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, en el Norte de Córdoba, ha fortalecido su posicionamiento como referente nacional e internacional del turismo de naturaleza tras la culminación del proyecto 'Mejora del hábitat de invernada de la grulla para revitalizar el turismo ornitológico en Los Pedroches', una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta acción, según ha informado la Mancomunidad en una nota, es una de las fijadas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Los Pedroches y enmarcadas en el Plan de Recuperación y Resiliencia financiado por la UE-Next Generation, cuyo objetivo es la realización de una promoción integral de Los Pedroches.

El proyecto, que concluye oficialmente mañana 30 de mayo, ha permitido desarrollar durante los últimos meses un ambicioso programa de actuaciones orientadas a la conservación de la grulla común y al impulso del turismo ornitológico sostenible como motor de desarrollo rural y diversificación económica para la comarca.

Cada invierno, más de 6.000 grullas llegan a Los Pedroches procedentes del Norte de Europa, convirtiendo municipios como Belalcázar, El Viso, Hinojosa del Duque y el entorno del embalse de La Colada en enclaves privilegiados para la observación de aves y el ecoturismo.

Este fenómeno natural, considerado uno de los espectáculos migratorios más importantes del Sur peninsular, ha sido el eje vertebrador de un proyecto que ha unido sostenibilidad, conservación y promoción territorial.

Entre las principales acciones ejecutadas destacan la elaboración de cartografía ambiental especializada para identificar y mejorar las áreas de invernada de la especie, la producción de material audiovisual y promocional, campañas de sensibilización ciudadana, actividades de divulgación ambiental, formación especializada para profesionales del sector turístico y la creación de nuevos productos vinculados al turismo de observación de aves.

Además, el proyecto ha impulsado la organización de iniciativas orientadas a dinamizar el territorio y reforzar la identidad de Los Pedroches como destino de naturaleza, entre ellas el futuro Festival de la Grulla, concebido como un evento de referencia para combinar divulgación científica, turismo sostenible, gastronomía y cultura local.

"El balance del proyecto es enormemente positivo porque hemos conseguido unir conservación ambiental y oportunidades de desarrollo económico para nuestros municipios", según han explicado desde la Mancomunidad, señalando que "la grulla se ha convertido en un símbolo de identidad territorial y en una oportunidad real para generar actividad turística sostenible durante los meses de invierno".

La iniciativa también ha permitido fortalecer la colaboración entre administraciones, entidades locales, profesionales turísticos y agentes del territorio, sentando las bases para consolidar una estrategia comarcal de turismo ornitológico con proyección a largo plazo.

Además del impacto medioambiental, el proyecto ha contribuido a visibilizar el enorme potencial natural de Los Pedroches, una comarca reconocida por sus dehesas, su biodiversidad y sus paisajes singulares. La creciente demanda de experiencias vinculadas al ecoturismo y la observación de fauna sitúa a este territorio cordobés en una posición estratégica dentro de los destinos emergentes de naturaleza en España.

"El turismo ornitológico representa una oportunidad extraordinaria para fijar población, generar empleo y diversificar la economía rural desde la sostenibilidad", según han destacado desde la institución supramunicipal, añadiendo que se trata de "un visitante con alto interés cultural y ambiental, que busca experiencias auténticas y que contribuye al desarrollo económico local respetando el entorno".

En este sentido, las acciones desarrolladas han permitido mejorar la promoción digital del destino, reforzar la presencia de Los Pedroches en canales especializados y generar nuevos recursos turísticos capaces de atraer visitantes interesados en la biodiversidad y el patrimonio natural de la comarca.

La utilización de fondos europeos Next Generation EU ha resultado clave para impulsar una iniciativa alineada con los objetivos de transición ecológica, sostenibilidad y revitalización del medio rural marcados por la Unión Europea. El proyecto se presenta así como un ejemplo de cómo la conservación de la biodiversidad puede convertirse en una herramienta eficaz para generar oportunidades económicas y fortalecer el arraigo territorial.

Con la finalización de este programa, Los Pedroches afronta una nueva etapa en la que el turismo de naturaleza y la protección de especies emblemáticas como la grulla común seguirán desempeñando un papel protagonista en la estrategia de desarrollo comarcal.

La comarca cordobesa cierra así un proyecto pionero que ha sabido transformar un recurso natural único en una oportunidad de futuro, consolidando a Los Pedroches como un destino sostenible donde biodiversidad, patrimonio y desarrollo rural avanzan de la mano.