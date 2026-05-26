La pensión media en Andalucía alcanza los 1.235,22 euros en mayo, un 4,92% más alta que en 2025

Archivo - La pensión media en Andalucía supera los 1.200 euros en mayo de 2026. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones abonadas por la Seguridad Social en mayo ha alcanzado las 1.727.162 nóminas a 1.569.021 pensionistas en Andalucía con un importe medio de 1.235,22 euro, un 4,92% más que hace un año, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

De todas las categorías, la pensión de jubilación ha ascendido a 1.429,36 euros, que han cobrado 1.024.018 personas, seguidas de las de incapacidad permanente, que se ha abonado a 227.440 personas, por importe de 1.169,92 euro, según los datos recogidos por el Gobierno en una nota. Las pensiones de viudedad se situaron en los 906,6 euros para 394.709 perceptores; las denominadas a favor de familiares ascendieron a los 784,63 euros, que se ha ingresado a 12.666 perceptores y, por último, las de orfandad se han abonado a 68.329 beneficiaros, por importe de 524,79 euros.

En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado 10.480.593 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de mayo, que asciende a 14.365 millones de euros este mes. En mayo, se han registrado 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,05 millones de pensiones de incapacidad permanente, 335.154 de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.370,7 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.731,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.060 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003,9 euros, y de 1.736,55 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.644,1 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de abril.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en mayo alcanzó los 975,1 euros al mes. De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.365,8 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 73,3% de la nómina, 10.533 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.283,1 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.326,1 millones; la de orfandad, a 185 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,5 millones.

En los cuatro primeros meses de 2026, se han registrado 126.643 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuáles un 12,3% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone casi un punto y medio porcentual más que al cierre de 2025 y 7,5 puntos por encima de las registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,5 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 69% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (87.430). La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) fue de 9,28 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,33 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En mayo, más de 1,5 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, en concreto 1.520.292 de las que un 73,4% de sus titulares son mujeres (1.115.690). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,9 euros. Del total de pensiones complementadas, el 23,8% corresponde a pensionistas con un hijo (361.971); el 50,3% a beneficiarios con dos hijos (764.211); el 17,7% lo perciben con tres hijos (268.431) y, por cuatro hijos, el 8,3% (125.677).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión. Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.775,1 millones de euros en el mes de abril (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 105,02 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,3% más.

El número de pensiones en vigor fue de 739.072, que son 14.577 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 709.606 pensionistas. El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.