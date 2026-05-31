La pensión media en Granada se sitúa en los 1.181 euros en mayo, un 5,1% más que hace un año

Archivo - Imagen de archivo de dinero. - Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Archivo

GRANADA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social abonó en mayo un total de 205.748 pensiones en la provincia de Granada. La cuantía media de estas prestaciones se situó en 1.181 euros mensuales, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por tipos de prestación, la pensión de jubilación ha ascendido a 1.355 euros, que han cobrado 126.790 personas. Le sigue las de incapacidad permanente, que se ha abonado a 24.980 personas, por importe de 1.174 euros.

Las pensiones de viudedad se situaron en los 822 euros para 44.791 perceptores; las denominadas a favor de familiares ascendieron a los 785 euros, que se ha ingresado a 1.479 perceptores y, por último, las de orfandad se han abonado a 7.708 beneficiaros, por importe de 504 euros.

En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado 10.480.593 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de mayo, que asciende a 14.365 millones de euros este mes.

En mayo, se han registrado 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,05 millones de pensiones de incapacidad permanente, 335.154 de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

De esta manera, la pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.370 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.731 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.060 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003 euros, y de 1.736 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.644 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de abril. En cuanto a la pensión media de viudedad, en mayo alcanzó los 975 euros al mes.

La aplicación eStadiss, permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.