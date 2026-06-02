Los peritos del siniestro ferroviario de Adamuz estiman tener dictamen en nueve meses con coste inicial de 250.000 euros

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz el 18 de enero de 2026. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

Los tres peritos designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, estiman tener dictamen sobre el caso en un plazo de nueve meses, con una provisión de fondos inicial para el trabajo valorada en unos 250.000 euros.

Según recoge el escrito al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se prevé desarrollar el dictamen inicial en "un período de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento". No obstante, aseguran que "dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado".

En cuanto a la propuesta económica, teniendo en cuenta "la extensión y complejidad de los trabajos periciales necesarios para la emisión del informe solicitado, y la dedicación en términos de tiempo y recursos que implicará el desarrollo de dichos trabajos, y considerando, por otro lado, que, habida cuenta de la naturaleza de este procedimiento, resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento", ven "necesaria una provisión de fondos para llevar a cabo los trabajos solicitados, a efectos de evitar que el desarrollo de los mismos suponga un perjuicio económico relevante a los peritos como consecuencia de las circunstancias".

Habida cuenta del "volumen y complejidad" de los antecedentes a examinar, "la dedicación intensiva requerida por el trabajo durante los seis meses en los que se estima que el mismo tendrá que desarrollarse, dado el tiempo disponible, y la naturaleza del dictamen a emitir", estiman una dedicación de unas 1.500 horas de trabajo, con un coste de 125 euros/hora, lo que totaliza unos honorarios inicialmente previstos de 187.500 euros más IVA.

Igualmente, una estimación de gastos para viajes, desplazamiento y asistencia a pruebas, ensayos y diligencias varias del 10% de los honorarios estimados por 18.750 euros más IVA. Y la intervención o participación de otros técnicos necesarios para la confección de la pericial definitiva serán propuestos al juzgado para su consideración, no incluyéndolos en el coste del dictamen.

HONORARIOS Y GASTOS INICIALES

No obstante, los peritos expresan que, "en este momento, es imposible determinar con exactitud --por la ingente cantidad de documentación puesta a su disposición y la previsible nueva que se generará en forma de pruebas, ensayos, dictámenes complementarios y estudios de terceros-- la cuantía exacta de la dedicación a necesitar".

Por tanto, subrayan que estos honorarios y gastos son "iniciales, tentativos y susceptibles de que, conforme se realice el trabajo, deban ser ampliados para la terminación satisfactoria de la pericia". Asimismo, y "habida cuenta de la dedicación, gastos y duración que requerirá la pericia", creen "necesario que se reconsidere la previsión inicial de no hacer una provisión de fondos al comienzo de los trabajos".

Así, estiman "de justicia solicitar el abono de una provisión de fondos por un importe igual a dicha cuantía", de forma que en el momento del inicio de los trabajos esté un 30% del importe de honorarios, 56.250 euros más IVA, y un 50% del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 65.625 euros más IVA, 79.406,25 euros con IVA incluido.

Y a la entrega del dictamen, la restante cantidad, el 70% restante del importe de honorarios, 131.250 euros más IVA, y el 50% restante del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 140.625 euros más IVA, siendo 170.156,25 euros con IVA incluido.

En el importe solicitado en el presente escrito queda incluida "la dedicación necesaria para la comparecencia ante el juzgado o posteriores instancias para la ratificación del dictamen y la respuesta a las preguntas que fueran formuladas por las distintas partes intervinientes".

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del trabajo consistirá en la compilación y análisis global de toda la documentación preliminar necesaria para el desarrollo del trabajo pericial que obra en el expediente digital entregado y cualesquiera se vaya generando en el ámbito del procedimiento de la pieza separada del caso.

También, la presencia y análisis de las pruebas, ensayos, estudios y propuesta de otros que consideren necesarios para el estudio de las causas del siniestro; el análisis técnico de la documentación y propuesta de causas del siniestro, y la respuesta a las preguntas y tareas que la jueza expresamente formule y encargue.

Las conclusiones del estudio realizado se alcanzarán "preferentemente por unanimidad" y se recogerán en el dictamen pericial suscrito por los tres peritos designados. En el caso de que resultara necesario algún posterior dictamen de refutación del que con carácter previo hubieran presentado otros expertos no considerados hasta la fecha presente, estarían "dispuestos a realizarlo en el plazo que, para la realización de dicha tarea, fuera concedido por el juzgado a tenor de la magnitud de los trabajos a realizar".