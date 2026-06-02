'El perro andaluz by Manu Sánchez' se estrena el próximo 11 de junio tras el partido inaugural del Mundial

Manu Sánchez en la presentación de su nuevo programa en TVE: 'El perro andaluz by Manu Sánchez'. - RTVE

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado en el Cartuja Center CITE de Sevilla 'El perro andaluz by Manu Sánchez', el nuevo formato de entretenimiento para el prime time de La 1 creado y conducido por el sevillano Manu Sánchez. Una apuesta televisiva que combinará humor, música, actualidad, entrevistas y reflexión social desde una mirada "abierta y conectada" con todo el país desde Andalucía. El nuevo espacio llega a La 1 el próximo jueves 11 de junio, después del partido inaugural del Mundial de fútbol.

La puesta de largo del programa se ha celebrado sobre el propio escenario donde se grabará el formato y se ha concebido como el "primer mitin" de esta singular campaña presidencial ideada por Manu Sánchez, ha explicado RTVE en una nota. Desde un atril instalado en el plató, el presentador ha avanzado algunas de las claves del universo narrativo del programa, construido alrededor de una idea tan improbable como sugerente: la preparación de Manu Sánchez para convertirse en presidente del Gobierno.

"Vengo a entretener. A hacer reir y a hacer pensar. Quiero agradecer la apuesta de RTVE por la industria y el talento de Andalucía", ha subrayado. Durante la presentación, RTVE ha destacado su apuesta por formatos de entretenimiento que conecten con el público desde la cercanía, la cultura y el humor, reforzando además la presencia de grandes producciones fuera de Madrid y poniendo en valor la diversidad territorial y creativa del país.

El director de TVE, Sergio Calderón, ha mostrado su satisfacción por incorporar a la parrilla de La 1 a "un grandísimo comunicador" como Manu Sánchez y ha subrayado la capacidad del programa para combinar sátira, actualidad y diversión, invitando a los espectadores a mirar la realidad con humor cada semana.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha definido 'El perro andaluz' como una apuesta por "el entretenimiento, el humor y la televisión en estado puro", destacando la personalidad propia del formato y el sello inconfundible de Manu Sánchez.

La presentación se ha celebrado en el Cartuja Center CITE, que será el teatro donde se grabará el programa con público en directo. El recinto mantiene una estrecha vinculación con Manu Sánchez, protagonista durante años de numerosos espectáculos teatrales en este escenario y convertido ya en uno de los espacios más reconocibles de su trayectoria artística.

En este sentido, Rafa López, director adjunto de 16 Escalones y productor ejecutivo del formato, ha destacado la satisfacción del equipo por poder desarrollar el proyecto desde la capital andaluza, una de las premisas con las que nació el programa. "Sevilla es el sitio desde el que se hace el programa y esta era una de nuestras primeras intenciones", ha señalado.

El programa se producirá con la participación de los equipos de RTVE y el apoyo del Centro de Producción de RTVE en Andalucía. El director del Centro de Producción de RTVE en Andalucía, Diego Garcés, ha valorado la importancia de impulsar grandes formatos desde la comunidad autónoma y se ha mostrado convencido de que el proyecto será un éxito. Además, ha destacado la apuesta de RTVE por Andalucía y por el desarrollo de producciones realizadas desde el territorio: "Se debía a Andalucía hacer un programa desde aquí".

Los asistentes han podido conocer también la escenografía del formato, concebida como un espacio cosmopolita, tecnológico y con guiños al imaginario institucional y presidencial que articula el relato del programa. El plató contará con una gran pantalla de tecnología VR 1.9 y dos grandes skylines visuales que reforzarán la idea de "Desde Andalucía al mundo": una Andalucía abierta al exterior y una representación visual de España y de todas sus comunidades autónomas.

La puesta en escena se completará con un gran escritorio presidencial y una zona de sofá destinada a las entrevistas y conversaciones con los invitados, reforzando así el equilibrio entre espectáculo, actualidad y conversación que define al formato.

'El perro andaluz by Manu Sánchez' nace como un late night en teatro y con público donde convivirán la entrevista, la improvisación, la música en directo y la actualidad. Cada entrega construirá un universo propio en el que el humor funcionará como punto de encuentro y como herramienta para mirar la realidad desde la sátira y la crítica social.

El programa contará además con una singular "junta de gobierno" formada por colaboradores y figuras reconocibles del panorama cultural y social español, entre ellas María Galiana, quien ha celebrado la puesta en marcha de un programa andaluz en TVE y ha expresado su satisfacción por poder colaborar en el proyecto.

"Me parece una idea muy buena hacer un programa andaluz para TVE en el que yo pueda colaborar de alguna manera", ha señalado la actriz, que también ha destacado su buena sintonía con Manu Sánchez. Entre las secciones destacará también la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la forma en que Andalucía y otros territorios han sido observados históricamente desde el centro del país.

La música tendrá un peso fundamental dentro del formato, conectando tradición, identidad andaluza y contemporaneidad a través de actuaciones e interpretaciones en directo. La presentación ha culminado con la actuación de Gospel It y la interpretación de la sintonía oficial del programa, basada en la inolvidable letra de 'El perro andalú', de Antonio Martínez Ares.