Una persona escogida en sorteo protagonizará el encendido de la portada del ferial de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este miércoles el sorteo mediante el que se ha elegido a la persona que protagonizará este año el tradicional encendido de la portada y del recinto ferial de Almanjáyar, uno de los actos más emblemáticos y esperados de las tradicionales fiestas del Corpus de Granada.

El procedimiento se ha desarrollado mediante un sistema informático de selección aleatoria supervisado por la Secretaría General del Ayuntamiento entre un total de 183.408 personas empadronadas en Granada capital mayores de 18 años. El número elegido ha sido el 157.756.

La concejala de Fiestas Mayores y Protocolo, Carolina Amate, ha destacado que "esta iniciativa vuelve a situar a los granadinos en el centro de unas fiestas profundamente vinculadas a la historia, la tradición y la forma de vivir Granada", y ha añadido que "el encendido de la portada es uno de esos momentos que quedan para siempre en el recuerdo de quienes lo viven".

Amate ha señalado, además, que "las fiestas del Corpus representan convivencia, cultura popular y orgullo de ciudad", por lo que ha valorado "la enorme ilusión con la que muchas personas viven la posibilidad de participar directamente en un acto tan simbólico para Granada".

Tras la celebración del sorteo, los servicios municipales han contactado con la persona seleccionada para comunicarle el resultado y confirmar su participación en el acto inaugural del recinto ferial de Almanjáyar, que tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo y marcará oficialmente el inicio de la feria de 2026.

La edil de Fiestas Mayores ha subrayado también que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que las fiestas del Corpus continúen siendo abiertas, participativas y pensadas para todos los públicos, manteniendo al mismo tiempo la esencia y las tradiciones que las convierten en una de las grandes citas festivas de Andalucía".

El encendido de la portada y del alumbrado del recinto ferial volverá a reunir a miles de granadinos y visitantes en una de las semanas festivas más importantes y arraigadas de la ciudad.