Peter Hook & The Light y <<rinôçérôse>>, primeras confirmaciones del Degusta Fest Armilla 2027

Lori Meyers durante su actuación en Degusta Fest Armilla 2026. - PROEXA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Degusta Fest Armilla (Granada) pone ya rumbo a 2027 tras cerrar su segunda edición con más de 5.000 asistentes y consolidarse como una de las propuestas musicales y gastronómicas con mayor proyección del calendario nacional. El festival, que el pasado fin de semana celebró su segunda edición, ha confirmado sus primeras grandes incorporaciones para la tercera edición: Peter Hook & The Light y < >, dos nombres de referencia internacional que anticipan un nuevo salto de ambición artística para la cita.

Así lo han señalado desde Proexa en un comunicado, en el que detallan que la próxima edición del Degusta se celebrará los días 4 y 5 de junio de 2027 en Fermasa, Armilla (Granada), y los abonos de lanzamiento ya están disponibles a un precio especial de 45 euros, más gastos de gestión.

En cuanto al avance de cartel, Peter Hook & The Light, la banda que encabeza el mítico bajista y cofundador de Joy Division y New Order estarán en Armilla en esta nueva edición.

Como apunta Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor del festival, "De este artista muchos se han preguntado si es pop, es rock, es siniestro, es after punk... Es mucho más que eso. Hablamos del músico que redefinió el sonido y el espacio del bajo en la música moderna. Que pregunten si no a Pixies o Nirvana de dónde vienen sus sonidos, líneas de bajo y esquemas musicales característicos".

Fermasa abrirá sus puertas a un músico legendario que ha aportado infinidad de temas históricos como Blue Monday, Regret, Triangle Love Bizarre, She's lost control o Love will tear us apart, que se podrán escuchar en Degusta Fest Armilla.

En el cartel está también < >, el gran dúo francés que vuelve por sus fueros tras unos años de silencio. En Degusta Fest Armilla se podrá vivir una noche mágica con su mezcla de rock, electrónica, funk, tecno y cualquier otro género que haga mover los pies y los sentidos.

El FIB de Benicàssim, el Sonar, el Primavera Sound o el Festimad, es decir, los principales festivales históricos españoles, acogieron a la banda de Montpellier formada por Jean-Philippe Freu (guitarra) y Patrice 'Patou' Carrié (bajo) "en noches en las que ponían a bailar a miles de personas con ganas de que la fiesta no acabase nunca" recuerda Rodríguez.

CIERRE DE 2026

Degusta Fest Armilla 2026 ha cerrado su segunda edición con una valoración positiva, en la que destaca la consolidación del festival como una propuesta singular dentro del calendario cultural y culinario nacional.

Desde la organización destacan la evolución del proyecto y la definición de una identidad propia, basada en la combinación de música en directo, cocina de autor y una experiencia pensada para públicos diversos.

Entre los aspectos más señalados se encuentra la mejora organizativa de esta edición. Con una distribución más fluida del recinto, mayor comodidad para el público, buen funcionamiento de barras y espacios gastronómicos, calidad de sonido y una programación equilibrada, Fermasa volvió a funcionar como un espacio accesible y versátil para acoger un formato que reúne conciertos, gastronomía, dj's, actividades paralelas y ambiente familiar.

En el plano artístico, ponen en valor el carácter intergeneracional del cartel, con presencia de bandas internacionales (como Primal Scream o The Charlatans) y referentes nacionales (como Lori Meyers o Los Coronas), así como propuestas actuales.

La oferta gastronómica, con chefs y cocina de autor, también destaca como uno de los elementos diferenciales del festival, reforzando una fórmula que en esta segunda edición afianza su personalidad y su vocación de continuidad.