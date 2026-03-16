El pianista Iván Martín acompañará a la Orquesta de Córdoba como director invitado y solista

El pianista Iván Martín. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba ofrecerá dos conciertos, los días 19 y 20 de marzo, con el pianista canario Iván Martín asumiendo un doble papel: el de pianista y el de director en un programa que guiará al público a través de una de las sendas más trascendentales de la historia de la música, el clasicismo.

Según ha indicado la formación musical en una nota, Martín acompañara a la Orquesta de Córdoba el jueves, 19 de marzo, a partir de las 20,00 horas, en el Gran Teatro de la capital cordobesa, mientras que el viernes, 20 de marzo, también a las 20,00 horas, estarán en el Teatro Auditorio El Ejido (Almería), dentro de la Gira Andalucía Sinfónica.

El programa se abre con la elegancia de Johann Christian Bach y su 'Obertura de Amadís de Gaula', estrenada en París en 1779 y basada en la novela española de caballerías del mismo título, marcó el inicio de la madurez del Bach de Londres y que influyó profundamente en un joven Wolfgang Amadeus Mozart.

Precisamente de Mozart se escuchará el 'Concierto para piano n.º 13 en do mayor, KV 415', una pieza que destaca por su carácter festivo y su instrumentación brillante, reflejando el primer gran éxito del genio salzburgués en Viena.

En la segunda parte del concierto, la Orquesta de Córdoba ofrecerá la célebre 'Obertura de Egmont, op. 84', un despliegue de potencia sonora que simboliza la lucha por la libertad. Cierra el programa el 'Concierto para piano n.º 1 en do mayor, op. 15', una obra donde Beethoven, aunque respetuoso con la tradición de sus maestros, ya deja entrever la fuerza y el espíritu revolucionario que cambiarían la historia de la música para siempre.