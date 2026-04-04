Piden cinco años de cárcel y casi cuatro millones a acusados de blanqueo de capitales del narco en Granada

Archivo - Imagen de archivo del edificio de la Fiscalía. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha pedido cinco años de prisión, multa de 3,9 millones de euros y comiso definitivo de vehículos, inmuebles y el dinero intervenido a varios acusados de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Así consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press y que señala que el total del patrimonio no justificado y aflorado por parte de los acusados asciende a 1.321.513 euros.

Así, presuntamente, uno de ellos, con las ganancias obtenidas en el tráfico de drogas, y con el auxilio de personas de su confianza, adquirió bienes a través del entramado de personas de su entorno familiar.

Ellos actuarían como testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero y también ingresó presuntamente el acusado en algunas de sus cuentas corrientes distintas sumas de dinero negro.

La Fiscalía mantiene en general que los acusados, puestos de común acuerdo, realizaron operaciones de compra de bienes muebles e inmuebles "absolutamente incompatibles" con sus fuentes de ingresos.

Así, los acusados no se limitaron al "mero disfrute o aprovechamiento directo de las ganancias ilícitas", sino que presuntamente realizaron operaciones de ocultación y retorno de las ganancias para introducir esta riqueza en el ciclo económico legal.

Para ello, crearon sociedades carentes de actividad para canalizar el dinero proveniente del tráfico de drogas y darle salida del territorio nacional mediante transferencia con apariencia de legalidad.

También apunta la Fiscalía a la adquisición de vehículos e inmuebles con dinero en efectivo "formalizando contratos de compraventa por un precio inferior al del mercado"; y a la contratación de préstamos para su inmediata cancelación mediante el pago en efectivo de dinero de origen ilícito, para así justificar las cuantías por las que se acordaron los préstamos.

El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada del 8 al 14 de abril.