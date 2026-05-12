Piden siete años de cárcel para un varón por intentar matar a otro tras una discusión en Córdoba

Archivo - La Ciudad de la Justicia de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido una pena de siete años de cárcel para un varón acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa supuestamente cometido sobre otro hombre en un descampado. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron después de iniciarse una discusión entre ambos, en el curso de la cual el procesado sacó una navaja y "con el propósito de acabar con la vida" del otro, le asestó una puñalada en el cuello, huyendo seguidamente del lugar.

No obstante, el acusado no lo consiguió por "la rápida actuación de los servicios sanitarios que procedieron a su ingreso e inmediata intervención quirúrgica de la intensa hemorragia por perforación irregular de la vena yugular interna".

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público ha solicitado que le impongan al procesado la medida de ocho años de orden de alejamiento sobre la víctima.