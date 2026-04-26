El Plan del Cerro atiende 210 personas y refuerza el dispositivo ante la mayor afluencia por la procesión de la Virgen

Archivo - Romería de la Virgen de la Cabeza. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario ha atendido desde la activación del Plan del Cerro el viernes al mediodía a un total de 210 personas, de las cuales ocho han tenido que ser evacuadas al Hospital del Alto Guadalquivir de Andújar. Además, el operativo se ha reforzado con motivo de la jornada de mayor afluencia, marcada por la salida procesional de la Virgen de la Cabeza, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, el respeto al medio ambiente y la protección animal.

Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha informado en una nota de que los casos más frecuentes han estado relacionados con problemas gastrointestinales, traumatológicos y dermatológicos. Asimismo, durante este periodo de activación del dispositivo de seguridad se han registrado 381 comunicaciones.

En concreto, la mayoría de los avisos se han concentrado en demandas de servicios sociales para el traslado de personas con movilidad reducida (111), seguidas de atenciones de carácter sanitario (100), avisos informativos (37), incidencias vinculadas a grandes concentraciones (26), asuntos de seguridad ciudadana (29) e incidencias de tráfico (14).

En lo que respecta a las actuaciones de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad, hasta el momento sus agentes han realizado 60 patrullas de vigilancia y control; han llevado a cabo 14 controles de vehículos y han identificado a nueve personas. Además, han levantado cinco actas de constatación de protección ambiental y han realizado 160 acompañamientos de carretas. Los agentes de la unidad han llevado a cabo seis auxilios humanitarios y 18 de seguridad y protección.

Los profesionales que integran el dispositivo del Plan del Cerro se preparan para la jornada de mayor afluencia, marcada por la salida procesional de la Virgen de la Cabeza, que reúne a miles de peregrinos en los alrededores del Santuario.

Con este motivo, el operativo se ha reforzado para garantizar la seguridad de los asistentes, el respeto al medio ambiente y la protección animal, con el objetivo de que la celebración sea la única protagonista de esta jornada festiva. En este contexto, la EMA-112 ha hecho un llamamiento a la paciencia y a la calma durante la bajada, ante la elevada afluencia de personas.

El dispositivo sanitario despliega, como cada año, un Equipo de Coordinación Sanitaria Avanzada y diversas unidades en los puntos estratégicos del recorrido procesional, con el fin de ofrecer una respuesta "rápida y eficaz" ante posibles incidencias durante la salida y el traslado de la Virgen.

Este refuerzo específico se suma al dispositivo del hospital operativo avanzado, uno de los pilares del nuevo CECOP inaugurado este año, así como a las Unidades Periféricas desplegadas en la zona.