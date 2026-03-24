El plan frente al Virus del Nilo Occidental de Andújar (Jaén) incluye 180 puntos de muestreo y trampas para mosquitos

Archivo - Trampas para la captura de mosquitos vectores del virus del Nilo Occidental. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha presentado el plan de prevención y control frente al Virus del Nilo Occidental, que incluye 180 puntos de muestreo, revisión de sistemas de riego y trampas de captura de mosquitos adultos en puntos estratégicos, entre otras cuestiones.

Se trata de un conjunto de actuaciones que se desarrollan en todo el término municipal con el objetivo de proteger la salud de la población, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez. Ha destacado, además, la importancia de la anticipación y la coordinación entre administraciones, servicios sanitarios y ciudadanía para minimizar riesgos.

El plan incluye el muestreo de más de 180 imbornales y alcantarillas en el casco urbano, pedanías y zonas periféricas, así como la revisión de los sistemas de riego para evitar encharcamientos, según ha informado este martes el Consistorio.

También se han instalado trampas de captura de mosquitos adultos en puntos estratégicos como el entorno del río, instalaciones deportivas, cementerio municipal y distintos barrios, lo que permite activar tratamientos específicos con biocidas en caso de detección del mosquito del género Culex, principal transmisor del virus.

Estas actuaciones se completan con medidas de control biológico, como la instalación de cajas refugio para murciélagos --que ya alcanzan las 40 unidades en el municipio--, y con un seguimiento continuo de zonas rurales, arroyos y fuentes en coordinación con otras administraciones.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene la labor informativa a través del Comité de Prevención e Información, en colaboración con los centros de salud Puerta Madrid y Virgen de la Cabeza, centros educativos y residencias, especialmente en periodos de mayor afluencia de población como la Semana Santa o la Romería.

El concejal ha insistido en la importancia de la prevención individual, recomendando evitar acumulaciones de agua, mantener en buen estado piscinas y sistemas de riego, usar repelentes y proteger las viviendas. Asimismo, ha apelado a la colaboración ciudadana como elemento clave para garantizar la eficacia del plan y reforzar la protección de la salud pública.

Por otro lado, Rodríguez ha aprovechado esta presentación para trasladar un mensaje de tranquilidad ante la presencia de orugas en zonas verdes. Ha recordado que la oruga de los prados es inofensiva, mientras que la procesionaria del pino sí requiere precaución y debe ser comunicada al área de Medio Ambiente para su retirada.