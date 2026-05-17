El Plan Infoca estabiliza el incendio declarado este domingo en Espiel (Córdoba)

Archivo - Helicóptero pesado Eurocopter AS332 L2 Súper Puma Mk 2, usado para el transporte de bomberos forestales y tareas de extinción de incendios. - JUNTA - Archivo

ESPIEL (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar a las 18,00 horas de este domingo el incendio forestal declarado en el término municipal de Espiel (Córdoba).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica) y un técnico de operaciones.

Asimismo, el Plan Infoca ha añadido que, para controlar este incendio activo desde las 16,45 horas de esta jornada, se han destinado dos autobombas y un helicóptero pesado.