Planas destaca que la reorganización de los servicios de inspección en frontera incrementa en un 7,5% los controles

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (i), ofrece una rueda de prensa para informar sobre la reunión mantenida con el comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reorganización de los servicios de inspección en frontera acometida por el Gobierno a finales de 2024 ha permitido que en un año el número de los controles físicos realizados a productos agroalimentarios se hayan incrementado en un 7,5%, según ha destacado este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El control fronterizo de los productos que exporta e importa la Unión Europea (UE) ha sido uno de los temas centrales de la reunión que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido en Sevilla con el comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi.

En un momento en el que la UE ha abierto un proceso de reflexión sobre la armonización y mejora de la eficacia de los sistemas de control en todos los Estados miembros por el incremento de flujos como consecuencia de los nuevos acuerdos comerciales, España ofrece la referencia de esta buena experiencia de su nuevo modelo de organización, ha explicado el Gobierno en una nota de prensa. Aplicado progresivamente desde octubre de 2024 y extendido a los 45 puntos de control fronterizo con los que cuenta --30 en puertos y 15 en aeropuertos-- el nuevo sistema integrado bajo la dependencia funcional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene por objeto optimizar recursos, mejorar la coordinación y evitar duplicidades para conseguir mayor eficacia en los controles.

Los resultados de todo este refuerzo son "muy positivos", según ha destacado el ministro. La creación de equipos multidisciplinares ha permitido mejorar la eficiencia de los procesos de control. Actualmente trabajan en los puntos de control fronterizo 581 efectivos, un 20 % más que hace cuatro años, de los que 473 son inspectores, ingenieros agrónomos y veterinarios, y el resto técnicos. Planas ha reiterado que en los puntos de control fronterizo se realiza un triple control, documental, de identidad e inspección física de los productos.

Los dos primeros se realizan al 100% de las partidas, y los físicos de manera aleatoria y selectiva en función de factores de riesgo. Además del incremento medio general del 7,5% en estos controles, el ministro ha destacado que en productos como pimiento, mango o espárrago los controles físicos han aumentado un 80% en este año. También ha señalado como significativo el incremento del análisis de pesticidas en laboratorio en un 50%, con un control sobre 400 productos fitosanitarios diferentes, además de virus, micotoxinas o metales pesados, entre otros elementos. El ministro ha asegurado que el refuerzo de los controles se mantendrá en los próximos años y que en 2026 habrá también una importante mejora de los resultados.

Tras la reunión celebrada en Sevilla, a la que en una segunda parte se han sumado también el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, y representantes de la organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, el ministro y el comisario se han trasladado a Algeciras (Cádiz) para visitar el punto de control fronterizo del puerto. Este es el primer centro de control en el que aplicó el nuevo modelo reunificado de inspección y es uno de los principales puntos de entrada de productos agroalimentarios en Europa, ya que es frontera sur de la Unión. Solo en productos vegetales se contabilizaron en este puerto el año pasado más de 132.000 certificados de importación, de los que la inmensa mayoría, más de 130.000 correspondieron a frutas y hortalizas, el 62% del tráfico de todos los puntos fronterizos españoles.