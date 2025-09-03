Planas pide a Moreno aceptar la propuesta de quita frente a "cualquier interés partidario" de Génova

El ministro de Agricultura, Luis Planas (2i), conversa con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado (2d), y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco. Al fondo a la izquierda el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado este miércoles la propuesta de quita de deuda autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda y ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que anteponga los intereses de la comunidad autónoma a "cualquier interés partidario, en este caso coordinado por Génova", en referencia a la dirección nacional del PP.

Así se ha pronunciado Planas en el desayuno informativo organizado por el diario Ideal de Granada bajo el título 'La importancia estratégica del sector agroalimentario y perspectivas de futuro'. El titular de Agricultura ha afirmado no entender que Moreno "diga que no a una oferta que sin duda beneficia a Andalucía porque la condonación de 18.800 millones de euros" para la comunidad significaría "mayor margen desde el punto de vista fiscal y "de la prestación" de servicios públicos.

"Legítimamente cada uno defiende sus posiciones políticas, pero hay que saber cuándo, en algunos momentos", se ha de llevar "a cabo una posición que va más allá del punto de vista personal de cada uno en una materia, y este es un buen ejemplo", ha indicado Planas, quien ha señalado, preguntado sobre el pacto con ERC que se sitúa en el motivo de la propuesta de quita, que "el origen no tiene nada que ver con el resultado".

Ha contextualizado en la política de estabilidad presupuestaria que el Gobierno central haya podido hacer esta propuesta a las comunidades autónomas, además de incrementar los pagos a cuenta "haya o no haya presupuestos" y que "en el caso de Andalucía han sido 53.800 millones de euros más en los últimos siete años".

Tras este encuentro informativo, Planas ha inaugurado el XV Congreso de Economía Agroalimentaria con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en un acto al que ha asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.