La Plataforma en Defensa de la UJA busca el apoyo de Linares (Jaén) para la protesta del 29 de abril

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de la Plataforma en Defensa de la UJA - EUROPA PRESS - Archivo

LINARES (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Plataforma en Defensa de la UJA ha buscado el apoyo de la sociedad de Linares (Jaén) de cara a la concentración convocada en Jaén para el próximo 29 de abril. El objetivo de la protesta no es otro que "doblegar la voluntad de la Junta" mediante la "fuerza social" para que se cumplan los acuerdos suscritos con los rectores en materia de financiación del sistema universitario público de Andalucía.

Desde la plataforma se ha incidido en que no es más dinero el que se pide sino que "de una vez por todas lo que el poder político andaluz acordó con los rectores, apareció publicado en su día en el BOJA pero incomprensiblemente no se ha cumplido, se haga realidad".

Señalan que ello es "imprescindible" para consolidar el sistema de universidades públicas andaluzas que compite en la actualidad con una red de universidades privadas "cada vez más numerosas, a las que se pone alfombra roja y que en poco tiempo pueden ser mayoritarias en la comunidad andaluza".

El miembros de la plataforma Luis Sánchez ha llamando a la sociedad linarense a ser activa y estar representada ese día en Jaén de forma numerosa, ya que "es la fuerza social la que puede tener peso y hacer reaccionar a los responsables públicos".

También ha invitado expresamente a asistir a la mesa redonda convocada el 21 de abril, a las 19,00 horas, en la antigua Escuela de Magisterio con los candidatos de las principales fuerzas políticas que optan a estar representadas tras los comicios del 17 de mayo por la provincia de Jaén, para que den a conocer las propuestas que respecto de la UJA pretenden defender en el Parlamento y en su caso en el gobierno de la Junta.

La concentración del 29 de abril en defensa de la UJA se llevará a cabo a las 19,30 horas, en la Plaza de las Batallas, en la capital jiennense.