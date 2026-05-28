La plataforma Salvemos Sierra Elvira impulsa la declaración del entorno como parque periurbano intermunicipal

Reunión en la sede de Promovega de la plataforma Salvemos Sierra Elvira con técnicos ambientales y representantes de los ayuntamientos de Atarfe, Albolote y Pinos Puente para avanzar en la consecución del entorno como un parque periurbano intermunicipal. - PLATAFORMA SALVEMOS SIERRA ELVIRA

ATARFE (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

La plataforma Salvemos Sierra Elvira impulsa la declaración de este entorno situado al noroeste del área metropolitana de Granada como parque periurbano intermunicipal tras las celebración este pasado martes de un encuentro que reunió a representantes de la propia plataforma (que incluye a 16 colectivos), a técnicos ambientales locales, a la asociación Promovega y a las Concejalías de Medio Ambiente de los municipios de Albolote, Atarfe y Pinos Puente.

La plataforma explica en una comunicación que, si bien el Ayuntamiento de Atarfe ya comenzó en el año 2022 un expediente instando a esta declaración, ahora, siguiendo el consejo de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, se insta a Albolote y Pinos Puente a tomar los pasos necesarios para que la solicitud sea conjunta entre los tres municipios, de forma que estos dos últimos también tomen medidas desde sus Corporaciones.

En la reunión, a propuesta de representantes de Albolote, se vio necesaria la asesoría de los secretarios municipales para ver las fórmulas de colaboración conjunta mediante algún tipo de acuerdo, de forma que podrían basarse en otras experiencias de algún otro parque periurbano intermunicipal.

Y se vio conveniente que el Ayuntamiento de Pinos Puente delegue en algún técnico municipal que tenga el seguimiento de las gestiones administrativas, y se recurra a Diputación de Granada y/o alguna asesoría externa en busca de proyectos en este municipio que tengan realizados ya estudios ambientales de la zona de Sierra Elvira, planes de mejora, etcétera.

La plataforma Salvemos Sierra Elvira ha agradecido la buena disposición de las partes y ha pedido que se siga avanzando de forma operativa para la consecución de que este entorno sea un parque periurbano intermunicipal, "pues desde los años 90 se viene hablando de este tema".

Además, la plataforma ha pedido que haya comunicación de los pasos que se vayan dando por cada una de las partes o por si hubiera que mediar o reunirse con otros organismos supramunicipales o propietarios particulares que posean grandes extensiones.

La plataforma Salvemos Sierra Elvira está implementando colaboraciones con centros escolares, asociaciones y colectivos para difundir los valores geológicos, naturales, patrimoniales y sociales de este entorno de Albolote, Atarfe y Pinos Puente, una singular elevación montañosa de unos 18 kilómetros cuadrados junto a La Vega del río Genil.