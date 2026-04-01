Podemos apuesta por una candidatura unitaria en Andalucía con un 81% de apoyo en una consulta entre casi 6.000 inscritos

1074781.1.260.149.20260401182554 El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en Sevilla. (Foto de archivo). - PODEMOS

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bases de Podemos Andalucía han votado a favor de la construcción de una candidatura lo "más amplia y unitaria posible" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en la consulta realizada por el partido de forma exprés, en un plazo de 24 horas, entre este pasado martes y este miércoles. En total han participado 5.710 personas, de las que 4.648 (81,4%) han manifestado su respaldo a esta opción.

Por contra, 684 (11,98%) se ha pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) participantes no han optado por ninguna de las opciones, según han informado desde Podemos Andalucía en un comunicado.

La pregunta sometida al criterio de las bases ha sido: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir una candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?".

Esta consulta se ha realizado después de que la dirección de Podemos haya trasladado en los últimos días que ofrece su "mano tendida" a la candidatura que encabeza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, para llegar a un acuerdo en el seno de la coalición 'Por Andalucía' para concurrir a las próximas elecciones andaluzas.

En consecuencia, y "con el aval de los inscritos", los representantes de Podemos asistirán este jueves, 2 de abril, a la reunión que los partidos que integran la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo han convocado de la mesa de las formaciones que integran esta confluencia, con la finalidad de concretar el registro formal de la coalición ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley, que concluyen el próximo viernes, 3 de abril.

"ALTA PARTICIPACIÓN" EN LA CONSULTA

Desde Podemos Andalucía valoran la "alta participación" en este proceso de consulta a sus bases que, según sostienen desde el partido 'morado', "ha superado las expectativas" y se ha situado como la más alta en los últimos dos años, "a pesar de que la votación se ha desarrollado a lo largo de una única jornada".

"Me siento orgulloso de pertenecer a una formación política donde las decisiones importantes siempre las toman los inscritos e inscritas", ha manifestado al respecto Juan Antonio Delgado, que fue designado como candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta en los comicios del 17 de mayo.

Desde Podemos Andalucía remarcan que "el objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "y a sus políticas de San Telmo, porque nuestra tierra no puede soportar otra legislatura del PP".

Con la reunión convocada para este jueves, IU, Movimiento Sumar y el resto de partidos que integran la candidatura que lidera Antonio Maíllo responden al giro del partido 'morado', que expresó su "total mano tendida" para lograr un acuerdo para concurrir juntos a los comicios del 17 de mayo.

En caso de que se consiguiera un pacto de confluencia, se rompería la tendencia de división entre Podemos e IU y Sumar que ha sido la tónica en las últimas elecciones de Aragón y Castilla y León. Caber recordar que IU y Podemos sí concurrieron juntos en los comicios extremeños, bajo la candidatura de Unidas por Extremadura.