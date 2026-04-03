Podemos confluirá en 'Por Andalucía' pese a creer que el acuerdo "no refleja el peso político" de su formación

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado este viernes, 3 de abril, que ha decidido aceptar integrarse en 'Por Andalucía' de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo "pese a creer que no refleja el peso político de nuestra formación", al entender que actualmente "es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista".

Tal y como ha emitido la propia formación en una nota, han asegurado que "gracias a la generosidad de Podemos" se ha evitado la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE.

En concreto, han apostillado que el Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano entre asambleas ciudadanas, con el respaldo de la militancia que "se pronunció masivamente" --con una participación cercana a las 6.000 personas-- a favor de confluir "amplia y unitariamente" con otras fuerzas de izquierdas, ha decidido asumir el acuerdo para integrarse en la coalición 'Por Andalucía'.

"Tomamos esta decisión pensando en las listas de espera de la sanidad pública, en los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, en las familias andaluzas que no llegan a fin de mes y en los movimientos sociales y la gente que nos ha pedido unidad para plantar cara a la derecha" ha concretado la formación.

Así, el Consejo Ciudadano de Podemos, con 20 votos a favor y seis abstenciones, sin ningún voto en contra, ha optado, por tanto, primar los intereses colectivos de nuestro pueblo y asumir el acuerdo para aunar "todos los esfuerzos posibles" para "echar a Moreno" y sus políticas de San Telmo.

En suma, desde Podemos Andalucía han agradecido a Juan Antonio Delgado su "enorme generosidad y su trabajo incansable en defensa del pueblo andaluz", al tiempo que han indicado que han tomado esta decisión "por responsabilidad política y con la convicción de seguir construyendo una alternativa de izquierda fuerte y valiente para plantar cara a las derechas y defender los derechos de los andaluces".

