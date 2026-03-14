Podemos Granada reclama que el proyecto Granada 2031 "ponga la cultura y el derecho a la ciudad en el centro"

La diputada autonómica por Granada y secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. - PODEMOS GRANADA

GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica por Granada y secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha celebrado que Granada haya superado el primer corte en la carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, un paso que "demuestra el enorme potencial cultural de nuestra ciudad y el trabajo del tejido cultural granadino", mientras que ha pedido que el proyecto "ponga la cultura y el derecho a la ciudad en el centro".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Durán ha trasladado su felicitación "a los creadores, asociaciones culturales, profesionales del sector y a toda la ciudadanía que lleva décadas sosteniendo la vida cultural de Granada", y ha subrayado que este avance "es una buena noticia para la ciudad y para toda la provincia".

No obstante, la diputada ha advertido de que el camino hacia 2031 debe servir para repensar el modelo de ciudad y no para profundizar en un modelo basado exclusivamente en el turismo. "La cultura no puede convertirse en una excusa para acelerar la turistificación de Granada ni para convertir aún más nuestros barrios en un escaparate para visitantes mientras se expulsa a los vecinos", ha señalado.

En este sentido, Durán ha defendido que la candidatura debe ir acompañada de políticas valientes que garanticen el derecho a la vivienda y la sostenibilidad urbana. Entre ellas, ha propuesto prohibir el crecimiento de los apartamentos turísticos en la ciudad hasta que su número se reduzca al menos al 50 por ciento de los actuales, así como "implantar una tasa turística que permita reforzar la financiación de la cultura y de los servicios públicos".

Asimismo, ha reclamado al Consistorio que declare zonas tensionadas de vivienda para aplicar la Ley estatal de Vivienda, con el objetivo de "contener los precios del alquiler y proteger a los residentes de los barrios más afectados por la presión turística".

Al hilo, la diputada autonómica también ha señalado que Granada cuenta con más de 12.000 viviendas vacías, por lo que ha pedido al consistorio que utilice la fiscalidad municipal y los instrumentos legales disponibles para movilizarlas y sacarlas al mercado del alquiler. "No tiene sentido que miles de familias tengan dificultades para encontrar vivienda mientras existen miles de casas cerradas", ha afirmado.

Para Durán, la candidatura a Capital Europea de la Cultura debe ser "una oportunidad para fortalecer el tejido cultural local y provincial, democratizar el acceso a la cultura y construir una ciudad más habitable". "Granada tiene una riqueza cultural extraordinaria, pero el éxito de este proyecto dependerá de que sepamos equilibrar la proyección internacional con el derecho de la gente a vivir en su ciudad", ha concluido.