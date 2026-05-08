La Policía Local de Córdoba retira 231 patinetes a sus propietarios en un mes por incumplimiento de la normativa

La Policía Local de Córdoba retira 231 patinetes eléctricos a sus propietarios en un mes por incumplimiento de la normativa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo activado por la Policía Local de Córdoba para el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ha supuesto, hasta la fecha, la retirada de 231 patinetes eléctricos a sus propietarios. Es el balance del primer mes de aplicación de esta campaña de refuerzo de la seguridad vial que persigue la adecuación a la normativa estatal y la reducción de los datos de siniestralidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, este refuerzo de vigilancia se activó tras un período en que los agentes realizaron labores de información, concienciación y aviso a los usuarios, incluso alertando a través de las redes sociales acerca de la normativa, que establece que todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil, así como estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). De igual forma, está prohibido que los patinetes superen una velocidad de 25 kilómetros por hora o que circulen por aceras y zonas peatonales.

Por ello, el dispositivo policial ha reforzado los controles específicos para la detección de patinetes que se encontrasen en situación irregular, estuvieran estacionados indebidamente o generando un perjuicio para la movilidad. Los efectivos de la Policía Local han desplegado puntos en distintas localizaciones de la capital, especialmente aquellas diagnosticadas como de alto tráfico de vehículos de movilidad personal.

Del total de 231 patinetes retirados desde el inicio de la campaña, 85 han sido retirados ya del depósito por sus propietarios. Unos datos que para el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, "ponen de manifiesto que había muchos usuarios que no habían atendido a las campañas de concienciación".

Por este motivo, así como por el repunte de siniestros viales que involucran a VMP en los últimos meses, Coca se ha comprometido a "continuar con este dispositivo especial durante el resto del año, pues permite trasladar a la ciudadanía la importancia de cumplir las normas de circulación". Al respecto, ha recordado que "la Policía Local ha comenzado a sancionar con hasta 800 euros de multa a los propietarios infractores tras pasar varias semanas alertando a los usuarios de estos vehículos sobre la necesidad de registrarlos y de contar con seguro".

Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.