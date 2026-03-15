La Policía Local de Jaén saca a una niña de dos años de un coche donde había quedado encerrada por un descuido

La Policía Local de Jaén desbloquea un vehículo para rescatar a una niña de su interior. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Policía Local de Jaén ha intervenido para rescatar de un vehículo estacionado en el barrio de Santa Isabel a una menor de dos años que había quedado atrapada en el interior por un "descuido".

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota este domingo, los agentes se desplazaron hasta el lugar tras recibir la llamada en central de la madre, "visiblemente alterada" al comprobar que el coche se cerró en un descuido con las llaves dentro, y la niña había quedado en el interior.

La patrulla interviniente, previa autorización de la madre y conductora del vehículo, procedió a fracturar una de las ventanillas "de forma segura", con lo que consiguió abrir la puerta, rescatar a la menor y entregársela a su madre "tras comprobar que se encontraba en perfectas condiciones de salud".

Aunque se trata de un incidente "sin mayores consecuencias", desde la Policía Local jiennense han querido aprovechar para advertir de que se trata de situaciones "bastante recurrentes", por lo que ha querido hacer una serie de recomendaciones a modo de prevención y que pueden ayudar a evitar estos y otros descuidos.

Entre dichas recomendaciones figuran "mantener el coche cerrado y las llaves fuera del alcance de los niños cuando se está en el interior", así como asegurarse de que los asientos plegables estén "bloqueados" para evitar el acceso al maletero.

Para evitar además otro tipo de casos distintos a este, como que no ocurran descuidos de niños olvidados en el interior del vehículo, la Policía Local traslada otros consejos como "crear hábitos como el de revisar el asiento trasero siempre antes de cerrar y alejarnos del vehículo; colocar siempre objetos personales necesarios sí o sí como el bolso, cartera o el móvil en el asiento trasero para forzarnos a mirar al salir", y, "si hay cambios en la rutina con el transporte de los pequeños, como que otra persona lleva al niño, confirmar por sistema que los pequeños y quienes se encargan de ellos hayan llegado a su destino".