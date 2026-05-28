Un Policía Nacional en prácticas salva la vida a un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Granada

Archivo - Formación de policías en reanimación cardiorrespiratoria - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La rápida intervención por parte un Policía Nacional en prácticas fuera de servicio consiguió revertir la parada cardiorrespiratoria sufrida por un varón de 51 años en un centro comercial de la zona norte de la ciudad de Granada.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que narra que el agente, con formación previa en su puesto de trabajo, no dudo un instante en comenzar las maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios. Posteriormente, gracias al hermano de la víctima, ha tenido conocimiento de que su actuación ha permitido salvar la vida de esta persona.

Desde el cuerpo señalan que los hechos se produjeron a las siete de la tarde en la puerta del centro comercial Granaíta, en la localidad de Pulianas (Granada).

Un Policía Nacional en prácticas fuera de servicio que estaba en el lugar observó como una persona se encontraba desvanecida en el suelo rodeada de unos cuantos viandantes, los cuales solicitaban ayuda o alguien que tuviera conocimiento de primeros auxilios.

Identificándose como Policía Nacional, el agente de paisano comenzó la rápida evaluación de la víctima, que estaba colocada en posición lateral de seguridad. La víctima, de 51 años de edad, tenía una herida en la cabeza por la que le brotaba sangre y presentaba dificultad respiratoria con un pulso muy débil. Instantes después, el agente observó como el varón entró en parada cardiorrespiratoria, lo que requería una rápida respuesta.

Inmediatamente el agente comenzó a practicarle el masaje RCP a la víctima, solicitando ayuda a un vigilante de seguridad del centro comercial para que acudiera con premura a por un DEA. Con la ayuda de ese vigilante y de la operadora del 112, servicio de emergencias al que se había telefoneado previamente, comenzaron a seguir las instrucciones del aparato para continuar con la reanimación.

Fueron hasta tres las descargas que emitió el DEA antes de la llegada de la Unidad Móvil Medicalizada compuesta por cuatro integrantes, conductor, dos enfermeras y una doctora, pidiéndole la misma al policía que continuase con las maniobras de reanimación y supervisando la cuarta descarga que emitió el aparato. Posteriormente, el equipo médico procedió a realizar un electro, intubando al paciente y trasladándole al Hospital Virgen de las Nieves.

Con posterioridad a los hechos, a través del hermano de la víctima, el Policía Nacional en prácticas ha tenido conocimiento que esta persona ha salvado la vida gracias a su actuación. Se ha sabido que después de diez días en coma este hombre ha despertado y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde continuará con su recuperación.