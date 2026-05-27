El Pozo de Plata reconoce en Granada a la 'Comisión de los 33' en el 50 aniversario del primer homenaje público a Lorca

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que "la concesión del Pozo de Plata 2026 a la Comisión de los 33 supone un reconocimiento de justicia histórica hacia quienes contribuyeron a recuperar públicamente la figura de Lorca". - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Granada, a través del Patronato Lorca, concederá el Pozo de Plata 2026 al colectivo 'Comisión de los 33', coincidiendo con el 50 aniversario del primer homenaje público celebrado en España en memoria de Federico García Lorca tras la dictadura.

Según detalla la institución provincial, el reconocimiento pone en valor la trascendencia histórica y cultural de aquella iniciativa impulsada en 1976 por un grupo de intelectuales, artistas y ciudadanos comprometidos con la recuperación de la memoria y la figura universal del poeta granadino.

La denominada 'Comisión de los 33' promovió un acto que marcó un hito en la reivindicación pública de Lorca y en la recuperación de las libertades culturales y sociales en la provincia de Granada.

La entrega del Pozo de Plata 2026 tendrá lugar el próximo 5 de junio, en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca, dentro de la programación cultural '5 a las 5', organizada por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que "la concesión del Pozo de Plata 2026 a la Comisión de los 33 supone un reconocimiento de justicia histórica hacia quienes, desde la cultura y el compromiso ciudadano, contribuyeron a recuperar públicamente la figura de Federico García Lorca en un momento decisivo para nuestra democracia. Desde la Diputación queremos poner en valor aquel gesto que marcó un antes y un después en la historia cultural de nuestra provincia".

Por su parte, el director del Patronato Lorca, Juan Castilla, ha destacado que "la programación de esta edición de '5 a las 5' refleja la firme apuesta del Patronato y de la Diputación de Granada por seguir haciendo de Fuente Vaqueros un espacio de encuentro entre la memoria lorquiana y la creación contemporánea. Contamos este año con una propuesta cultural de gran nivel, plural y abierta a todos los públicos, que reúne música, poesía, teatro y artes visuales en torno al legado universal de Federico García Lorca".

PROGRAMACIÓN '5 A LAS 5'

El ciclo cultural '5 a las 5' celebrará una nueva edición del 4 al 11 de junio en la localidad de Fuente Vaqueros con una programación dedicada a la memoria, la música, la poesía y el legado universal de Federico García Lorca. Organizado por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada, el programa reunirá a destacadas figuras del panorama cultural en distintos espacios vinculados al poeta granadino.

La programación arrancará el 4 de junio, a las 21,00 horas, en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca, con el espectáculo 'Lola Herrera rinde homenaje a Federico', en el que la reconocida actriz estará acompañada por el violonchelista Héctor Hervás.

La jornada central tendrá lugar el 5 de junio con una intensa programación cultural que comenzará a las 17,00 horas, también en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca, con el acto de entrega del Pozo de Plata 2026 al colectivo 'Comisión de los 33', coincidiendo con el 50 aniversario del primer homenaje público a Federico García Lorca celebrado en 1976.

A las 17,45 horas, el Patio del Museo Casa Natal acogerá la actuación del Cuarteto Nazarí, que interpretará el Cancionero popular de Federico García Lorca. Posteriormente, a las 18,30 horas, la Sala Granero del Museo Casa Natal inaugurará la exposición Eterno limitado, de Consuelo Vallejo, una propuesta expositiva que conmemora además el centenario de Oda a Salvador Dalí.

La programación del 5 de junio culminará a las 21,30 horas en la explanada del Teatro Municipal Federico García Lorca con el espectáculo "Chico Pérez al piano sueña a Lorca", un montaje musical acompañado de voz, cuarteto de cuerda, bajo y percusión.

El ciclo continuará el 9 de junio, a las 11,00 horas, en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca, con el acto de recepción 'El legado de Juan de Loxa', figura fundamental en la difusión y conservación de la obra y memoria lorquianas.

Finalmente, el 11 de junio, a las 21,00 horas, el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca acogerá el espectáculo dramático-musical 'El Universo de Lorca', protagonizado por Lucía Espín y Daniel Acebes.