El PP acusa al PSOE de mentir sobre la sanidad en Motril (Granada) y reivindica la mayor inversión de la historia

El vicesecretario general del PP de Motril y miembro de la Junta Directiva Autonómica, Nicolás Navarro ha comparecido ante los medios acompañado por la presidenta del PP de Motril, Luisa García Chamorro y el secretario general, José García Fuentes - PP

MOTRIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PP de Motril (Granada) y miembro de la Junta Directiva Autonómica, Nicolás Navarro, ha defendido este lunes la gestión sanitaria del Gobierno andaluz y ha acusado al PSOE de faltar a la verdad al hablar de la situación de la sanidad pública en Motril y en Andalucía.

Navarro ha comparecido ante los medios acompañado por la presidenta del PP de Motril, Luisa García Chamorro y el secretario general, José García Fuentes para trasladar el mensaje de la formación de cara a la campaña electoral, una campaña que, como ha señalado, "debe desarrollarse desde el respeto, la cercanía a los ciudadanos y la verdad de los datos".

"El PSOE viene a hablar de sanidad desde la crítica fácil, pero la realidad es que el Gobierno de Juanma Moreno ha realizado la mayor apuesta sanitaria de la historia de Andalucía", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que la Junta de Andalucía destina actualmente más de 16.000 millones de euros a sanidad, el mayor presupuesto sanitario aprobado hasta la fecha, y ha subrayado que la inversión por habitante ha pasado de 1.169 euros a 1.887 euros, situando a Andalucía por encima de la media nacional.

Asimismo, ha defendido que el sistema sanitario andaluz cuenta hoy con 130.000 profesionales, frente a los 100.000 trabajadores de etapas anteriores, y ha asegurado que el tiempo medio de espera quirúrgica se ha reducido de 214 días a 127 días.

En clave local, Nicolás Navarro ha subrayado que el Hospital de Motril ha reforzado también su plantilla en los últimos años, pasando de 157 a 189 médicos, de 276 a 326 profesionales de enfermería y de 63 a 81 técnicos.

"El PSOE habla de desmantelamiento de la sanidad pública, pero la realidad en Motril es que hoy trabajan más médicos, más enfermeros y más técnicos que cuando gobernaban ellos", ha señalado.

Navarro ha dicho además que la Junta está ejecutando actualmente la mayor inversión sanitaria realizada en el Hospital de Motril, con una actuación superior a los 15 millones de euros, a la que se suman el nuevo centro de salud de Albuñol y la próxima apertura del de Salobreña.

Por último, ha reprochado al PSOE que utilice la sanidad "para alarmar y confrontar políticamente en lugar de reconocer el esfuerzo inversor y de refuerzo asistencial que se está realizando en la Costa Tropical". "Motril necesita gobiernos serios, responsables y que den resultados. Frente al ruido y la confrontación, el PP responde con gestión, inversión y hechos", ha concluido.