El PP advierte del "lamentable" estado de la urbanización La Joya de Pulianas (Granada) por falta de mantenimiento

Parque en la urbanización La Joya de Pulianas. - PP

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PP de Pulianas Valentina González ha denunciado "el estado de abandono absoluto que sufre la urbanización La Joya ante la falta de mantenimiento y la dejadez del equipo de gobierno de José Antonio Carranza, que sufren a diario cientos de vecinos".

"Mientras el alcalde insiste en vender una realidad paralela y asegura que todo está hecho, basta recorrer las calles de La Joya para comprobar el deterioro de la urbanización".

"Los vecinos conviven cada día con aceras rotas, baldosas levantadas, malas hierbas, mobiliario en mal estado y una sensación permanente de abandono", ha señalado.

González ha advertido además de la situación "lamentable" de algunas áreas infantiles, especialmente el parque pequeño de la urbanización, "con un nulo mantenimiento que convierte la zona de juegos en un espacio inseguro para los niños".

La concejal también ha denunciado el estado de numerosos contenedores, "completamente destrozados", así como la presencia de farolas con tornillos y elementos metálicos sobresaliendo de sus bases "sin que el Ayuntamiento actúe pese al evidente riesgo que supone para los vecinos".

Valentina González ha afirmado que "ni una sola fuente de agua potable funciona actualmente en toda la urbanización, algo que refleja la incapacidad del equipo de gobierno para mantener los espacios públicos en condiciones dignas".

"Los vecinos exigen seguridad, limpieza, mantenimiento y un ayuntamiento que deje de vivir de espaldas a la realidad", ha afirmado la edil popular, quien ha reclamado al alcalde José Antonio Carranza "actuaciones urgentes para recuperar una urbanización que se encuentra completamente abandonada".