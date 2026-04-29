El PP afirma que el PSOE "malinterpreta" las cuentas de Diputación de Córdoba para justificar su "estrategia de bloqueo"

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP - Archivo

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Antonio R. Martín, ha respondido a las declaraciones realizadas este miércoles por el portavoz socialista, Esteban Morales, respecto a la liquidación del presupuesto de 2025 y el uso del superávit y ha asegurado que "el PSOE malinterpreta las cuentas de la Diputación para intentar justificar su estrategia de bloqueo político a los presupuestos, pues votaron en contra de unas cuentas que incluían dotar de más recursos a los ayuntamientos".

En este sentido y en una nota, Martín ha afirmado que el PSOE "se ha quedado fuera de juego porque nunca quiso apoyar los prespuestos de 2026 por estar en una permanente confrontación electoral, perjudicando así a los municipios de la provincia de Córdoba".

"Ahora quieren justificar su irresponsabilidad hablando de unas cuentas de manera equívoca para confundir deliberadamente a los cordobeses", ha insistido el portavoz popular, quien ha lamentado que "hacen una interpretación malintencionada para intentar esconder la verdad: que fue el PSOE quien votó en contra de dotar a los ayuntamientos de más recursos para el Plan Diputación Invierte y del mayor presupesto de la historia de la institución provincial".

Según Martín, "la barbaridad alcanza tal grado de desfachatez que se refieren al resultado negativo de las operaciones de capital por valor de 57,6 millones, ignorando que se trata de la financiación que se destinará este año a inversiones".

Por último, el portavoz del PP en el Gobierno de la Diputación ha lamentado la "estrategia de bloqueo del PSOE y su contradicción pidiendo ahora el reparto de los recursos que han negado a los ayuntamientos con su mala política".