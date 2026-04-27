PP asegura que "escuchar a los profesionales es clave para avanzar" en Jaén y advierte de que "queda mucho por hacer"

Foto familiar de la reunión de trabajo del PP con la asociación Unión Profesional. - PP JAÉN

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la candidatura del PP de Jaén al Parlamento andaluz, entre ellos su presidente provincial, Erik Domínguez, han mantenido una reunión de trabajo con la asociación Unión Profesional, en la que ha subrayado que "escuchar a los profesionales es fundamental para que Jaén siga avanzando" y que "es necesario seguir trabajando, porque aún queda mucho por hacer".

En este contexto, Domínguez ha señalado que la asociación es "un espacio idóneo para ejercer esa escucha activa que ha guiado nuestro trabajo en los últimos años y que mantenemos tanto en la precampaña como en la campaña electoral". Asimismo, ha agradecido al presidente, Diego Galiano, en nombre de la entidad, "la oportunidad de explicar la gestión del Gobierno andaluz y sus compromisos electorales".

La Unión Profesional agrupa a especialistas de sectores clave para la provincia de Jaén, como el empresarial, jurídico, sanitario, social, las ingenierías y la arquitectura. "Entre todos conforman un tándem perfecto para seguir construyendo una provincia más próspera", ha añadido el dirigente popular.

En esta línea, ha destacado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "siempre ha tenido claro que Jaén necesitaba una discriminación positiva" tras "décadas de abandono", y que gracias a ello "actualmente podemos afirmar que se ha avanzado notablemente en todos los sectores".

Asimismo, ha subrayado que el número de empresas activas en Andalucía ha pasado de 518.532 en 2018 a 540.462 en 2025. La comunidad lidera tanto el número de autónomos como la creación de empleo. A modo de ejemplo, el empleo industrial ha crecido un 22,26%, pasando de 294.200 en 2018 a 359.700 en 2025, impulsado por medidas como las puestas en marcha por el Gobierno de Moreno en Linares, con una inversión de 15,4 millones de euros destinada a favorecer la implantación de nuevas empresas, la reactivación del Parque Empresarial Santana y la mejora de la red viaria.

En el sector jurídico, más de cuatro millones de euros para la remodelación de las sedes judiciales a lo largo y ancho de la provincia y se ha seguido avanzando para que la Ciudad de la Justicia sea un hecho en 2029. Este ha sido uno de los grandes compromisos electorales expuestos por Domínguez hoy junto la Autovía del Olivar, con licitaciones en la próxima legislatura "siendo un elemento clave para vertebrar la provincia".

En materia de políticas sociales, el Gobierno andaluz presidido por Moreno ha logrado, según Domínguez, importantes avances para dejar atrás "el lastre de las políticas del PSOE y la dejación de funciones de los anteriores gobiernos socialistas, que maquillaban cifras en lugar de trabajar para mejorarlas".

En este sentido, ha destacado que el gasto social en Andalucía ha aumentado más de un 57%, pasando de 20.808 millones de euros en 2018 a 32.705 millones. Este incremento ha permitido reducir las listas de dependencia, elevar la financiación del servicio de ayuda a domicilio y promover la construcción y reforma de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad. Como ejemplos, ha citado el centro de día de Adacea en Jaén, la residencia de Zaytum en Linares y la futura residencia de Jódar.

Una evolución similar se ha producido en el ámbito sanitario, donde, ha señalado, "los logros son numerosos, aunque somos conscientes de que hay que seguir trabajando". El presupuesto en sanidad ha pasado de 9.840 millones de euros en 2018 a 16.265 millones en 2026, lo que supone un incremento del 65,4%. "Esto ha permitido mejorar las condiciones laborales de los profesionales, reformar centros de salud y consultorios en toda la provincia --como los de La Alameda de Jaén, Mancha Real o Alcalá la Real, entre otros--, así como ampliar la plantilla de personal sanitario".

Asimismo, ha subrayado que, como generadores de empleo, los profesionales que integran la Unión Profesional son conscientes de que "la clave para seguir creciendo es formar a los futuros profesionales". En este sentido, ha puesto en valor la apuesta del Gobierno andaluz por la Formación Profesional Dual: "Hoy contamos con 47.552 plazas de FP más que en 2018", ha indicado Domínguez.

No obstante, ha reconocido que "es necesario seguir trabajando, porque aún queda mucho por hacer". Por ello, ha destacado la importancia de escuchar a los distintos sectores y a los más de 20.000 profesionales que representan, "ya que son la clave y la fuerza de Jaén para continuar avanzando", ha concluido.



