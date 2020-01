PP-A critica "el ataque" del Gobierno a Andalucía para "tumbar" el decreto sobre viviendas irregulares

Publicado 16/01/2020 15:10:07 CET

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Grupo Popular, Juan Bueno, ha criticado este jueves "el ataque" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Andalucía al "pretender tumbar" el decreto de regulación de viviendas fuera de ordenación, que aprobó la Junta para dar solución a "un problema del que el PSOE se desentendió durante décadas".

El diputado autonómico ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno pretende regularizar "lo que el PSOE-A tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero no lo hicieron por falta de voluntad".

Tras celebrar que, con el cambio en la Junta, "los andaluces sí están viendo como ahora hay un Gobierno que sí cree en su tierra y está comprometido por los intereses de los andaluces", ha apuntado que este decreto quiere "dar una solución a más de las 300.000 familias que hay afectadas, porque era una cuestión urgente a abordar".

Bueno ha criticado el Gobierno nacional "al igual que ha engañado a los españoles, también quiere engañar y atacar Andalucía con una clara estrategia electoralista marcada por el PSOE". "Quiere usar su Gobierno como un instrumento más del PSOE para hacer campaña contra el Gobierno andaluz, precisamente porque está conformado por formaciones políticas que no son el partido socialista", ha subrayado.

Así, ha insistido en que "40 años de socialismo han evidenciado que el PSOE-A ha sido el gran problema para el desarrollo territorial de Andalucía, y que ahora que hay un Gobierno autonómico que ha trazado el camino del éxito, quiere venir de nuevo el PSOE, radicalizado y peligrosos, a ser nuevamente el enemigo del desarrollo andaluz".

Por ello, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "que busque una solución a este conflicto que han abierto de tumbar el decreto de las viviendas planteando un conflicto de competencias, porque lo que está en juego es darle una solución a esas 300.000 familias que tienen el problema de la vivienda irregular".

"No queremos ni podemos aceptar que esas 300.000 familias vean paralizada la solución que ha encontrado el Gobierno de Juanma Moreno, simplemente porque el PSOE no quiere que Andalucía avance", ha destacado.

En el mismo sentido, Bueno también ha pedido al resto de fuerzas políticas que piden el cese de este ataque. "No caben los titubeos ni los silencios que desde hace un tiempo le vemos a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. Ya no escuchamos que hable de los andaluces porque, simplemente, no le interesa". Además, ha remarcado que "Susana Díaz no se puede esconder nuevamente con este asunto para complacer a su jefe en la Moncloa con la esperanza de recoger las migas".

Así, por último, ha afirmado que "Díaz ha vendido a los andaluces con tal de mantener un hueco en el PSOE, y eso la deslegitima completamente para ser un referente en lo que debe ser un político andaluz".