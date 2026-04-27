PP defenderá una moción en la Diputación de Jaén para exigir al Gobierno de España una "bajada real" de impuestos

El portavoz del PP en Diputación, Luis Mariano Camacho - PP

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Jaén va a defender en el próximo pleno de la Administración provincial una moción en la que reclaman al Gobierno de España "una bajada real" de impuestos y del IRPF ante el "hachazo fiscal" que, según han denunciado este lunes, "ha disparado la recaudación en la provincia más de un 90 por ciento" desde 2018.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha explicado que desde que desde 2018 "se ha duplicado lo que pagan los jiennenses de impuestos". Los ingresos tributarios en Jaén alcanzaron en 2025, según el PP, los 1.013 millones de euros, un 21,6 por ciento más que el año anterior y casi el doble que en 2018, cuando se situaban en 531,4 millones.

"Es un incremento sin precedentes que demuestra que los jiennenses hoy pagan mucho más, pero no viven mejor", ha afirmado. El popular ha subrayado que este "desorbitado aumento" llega en un momento en el que "las familias tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, con la cesta de la compra disparada y una pérdida constante de poder adquisitivo".

Además, ha reprochado al Ejecutivo central que de ese dinero "nada retorne a Jaén" porque "ni A-32, ni A-81, ni trenes, ni nada". Ha añadido que la recaudación total en Jaén "creció el pasado año a mayor ritmo que en el conjunto de España, casi el doble que la media nacional", lo que, a su juicio, evidencia un "infierno fiscal especialmente agravado en provincias como la nuestra".

Por ello, Camacho ha instado a la Diputación y al PSOE a "ponerse del lado de los jiennenses y de las familias trabajadoras" y exigir al Gobierno que adapte el IRPF, el impuesto sobre la renta, a la subida de precios para "evitar que los contribuyentes paguen más sin haber mejorado su situación económica".

El Grupo Popular también reclama en esta moción la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, en línea con la directiva europea, al considerar que "son los verdaderos generadores de empleo y necesitan un marco fiscal que les permita seguir adelante".

Camacho ha apuntado también que, según Eurostat, mientras la presión fiscal ha aumentado en España 2,1 puntos del PIB desde 2018, en la media de la UE-27 ha bajado 0,7 puntos. "Frente a la política de subir impuestos, el Partido Popular apuesta por aliviar la carga fiscal y apoyar a quienes sostienen la economía real", ha concluido el portavoz popular.