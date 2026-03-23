PP-A defiende un modelo basado en "la moderación y el respeto" con Moreno tras cuatro años de política "útil y limpia"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Imagen de archivo. - PP-A - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado que la llamada "vía andaluza" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha consolidado como "un modelo político basado en la moderación, la convivencia y el respeto", y ha demostrado que durante esto cuatro años de gobierno popular "existe otra forma de hacer política: útil, rigurosa y limpia".

Repullo ha hecho estas declaraciones a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha resaltado que estas políticas de su formación servirán para "seguir avanzando por la senda de la estabilidad" y se defenderán de cara a las próximas elecciones convocadas para el próximo domingo 17 de mayo.

Asimismo, ha destacado que desde su formación luchan por "una Andalucía abierta, ambiciosa y fuerte, con el liderazgo de Juanma Moreno, que confía en sus instituciones y en su propio futuro".

Por último, Repullo ha subrayado que "la Vía Andaluza ha consolidado un modelo político basado en la moderación, la convivencia y el respeto". "Esa es la Andalucía que queremos seguir construyendo juntos: un territorio que crece, que se siente orgulloso de sí mismo y que mira hacia adelante con esperanza", ha concluido.