El PP de Diputación de Córdoba tilda de "cinismo político" la "campaña de desinformación" de PSOE sobre tasa de basura

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha calificado este lunes de "enorme vergüenza y gran ejercicio de cinismo político" la "campaña de desinformación que el PSOE está orquestando a través de varios ayuntamientos de la provincia, como es el caso de Villanueva de Córdoba o Villafranca, en relación con la tasa de recogida de basura".

Según ha informado el Grupo Popular en una nota, Martín ha afirmado que es "intolerable que se utilicen canales institucionales" para "mentir de forma descarada y ridícula, con textos que son un simple copia y pega, para tratar de engañar a la población" con el único objetivo de "desgastar al gobierno de la Diputación y ocultando que la realidad de los costes del servicio viene marcada por las políticas impositivas del Gobierno de España".

Así las cosas, desde el Grupo Popular han sido tajantes al "desmentir las notas informativas emitidas por estos consistorios gobernados por el PSOE", recalcando que "la información es clara y comprobable: la tarifa de basura lleva dos años congelada; el recibo que están pagando los vecinos hoy es exactamente el mismo que el del año pasado y el anterior", según ha manifestado el portavoz.

Martín ha resaltado que "la última actualización de la tasa se produjo hace dos años y fue consecuencia directa del impuesto de vertederos aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez". "Es el 'tasazo' socialista el que encareció el servicio en toda España, obligando a empresas provinciales y municipales a repercutir un coste que el Gobierno central impuso por ley", ha subrayado.

El portavoz popular se ha preguntado por qué estos alcaldes socialistas "prefieren culpar a la Diputación de Córdoba en lugar de señalar al verdadero responsable en Madrid" y ha remarcado que "resulta sorprendente ver cómo utilizan los ayuntamientos para manipular.

En esa misma línea, Martín ha sido muy crítico con la actitud del regidor jarote, Isaac Reyes, señalando que "cuando el PP gobernaba en Villanueva, el Ayuntamiento asumió el coste del soterramiento de contenedores para no subir el recibo. Esa es la diferencia entre gestionar para los vecinos o mentirles para salvar las siglas del PSOE que es lo que ahora hace Reyes", ha explicado Martín.

El portavoz popular ha expresado que, a finales de 2023, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, fue "transparente al explicar que la Ley de Residuos de Pedro Sánchez" suponía "un castañazo para las arcas de los municipios y las empresas públicas de gestión de residuos como Epremasa".

En este contexto, "desde la Diputación se ha hecho un esfuerzo titánico por estabilizar las cuentas tras el agujero dejado por la gestión anterior del PSOE y el impacto de los nuevos impuestos estatales; por eso mismo, que ahora el PSOE pretenda hacer creer que hay subidas recientes es una manipulación vergonzosa que los ciudadanos no merecen", ha concluido Martín, exigiendo una "rectificación inmediata a los ayuntamientos que han difundido estos bulos", al igual que a las "organizaciones municipales del PSOE que están intentando extender esta campaña de falsedades".