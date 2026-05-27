El PP exige la activación "urgente" del dispositivo de atención a personas sin hogar por las altas temperaturas en Jaén

María Segovia, concejala del PP en el Ayuntamiento de Jaén - PP

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al gobierno local la activación "urgente" del dispositivo especial de atención a personas sin hogar ante el episodio de altas temperaturas y que, "según las previsiones meteorológicas, podría alcanzar máximas de 40 grados la próxima semana".

Así lo ha manifestado la concejal popular María Segovia, que ha señalado que "Jaén lleva ya dos semanas registrando temperaturas que han superado holgadamente los 30 grados y la situación va a agravarse en los próximos días".

Ha añadido en un comunicado que la presidenta del Patronato de Asuntos Sociales, la concejala socialista Ángeles Díaz, "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras las personas sin hogar padecen ya los efectos del calor".

Para Segovia, resulta "incomprensible" que a 27 de mayo "no haya noticias de la puesta en marcha del dispositivo, ni de una convocatoria a las entidades sociales, ni de la organización de los recursos municipales necesarios para dar una respuesta preventiva".

La concejal popular ha incidido en que "un dispositivo de estas características no se improvisa de un día para otro", sino que requiere coordinación con las entidades sociales, planificación de horarios, refuerzo de recursos, difusión de la información, participación de Policía Local y Protección Civil, y habilitación de espacios que puedan funcionar como refugios climáticos durante las horas de mayor riesgo.

Segovia ha apuntado que este dispositivo "fue implantado por primera vez durante el mandato del Partido Popular" y contó desde el inicio con "una gran acogida" por parte de las entidades sociales participantes, precisamente porque busca que "durante las 24 horas del día exista siempre un recurso abierto al que las personas sin hogar puedan acudir para protegerse del calor extremo durante el periodo estival".

"El calor extremo ya está aquí, las personas vulnerables ya lo están sufriendo y el Ayuntamiento tiene la obligación de llegar antes que el problema, no detrás de él", ha concluido Segovia.