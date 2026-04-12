El PP de Jaén afea retrasos "escandalosos" durante el fin de semana en conexiones ferroviarias con Madrid

Monitor informativo del tren Madrid-Jaén del 11 de abril. - PP DE JAÉN

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha recriminado el "deterioro" del servicio ferroviario por la "desidia" del Ministerio de Transportes. "Renfe ha normalizado los retrasos", ha criticado el portavoz, Agustín González, quien pone como ejemplo la "demora escandalosa" en los trayectos de los trenes que han circulado desde Jaén a Madrid y a la inversa este fin de semana.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el tren con destino Madrid que partió el 10 de abril de la estación de Jaén a las 8,32 horas llegó a la capital de España con 23 minutos de retraso sobre el horario previsto. En concreto, a las 12,36 en lugar de a las 12,13 horas. Un día después, la formación ha asegurado que el tren con destino Jaén que partió de la estación de Atocha a las 19,31 horas, con llegada prevista a las 23,24 horas, estacionó a las 00,12 horas, 48 minutos después.

La formación ha asegurado que los pasajeros de este tren recibieron durante el trayecto una notificación de Renfe en la que les informaban de que debido a una incidencia de infraestructura se había establecido una limitación de velocidad durante el trayecto. Asimismo, han apuntado que, dado que la distancia por tren entre ambas ciudades es de 292 kilómetros, los trenes circularon a una media de 65 kilómetros por hora.

"El servicio es cada vez más deplorable", ha concretado el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, quien ha reclamado mejoras a Renfe para que la demora "deje ser una constante". En este sentido, ha aclarado que la "falta de puntualidad" afecta al conjunto de los trenes que realizan el trayecto entre Jaén y Madrid.

En esta línea, han precisado que el problema ferroviario "es también perceptible en la conexión de Jaén con Andalucía occidental". González alude al respecto a la situación generada por el desprendimiento de un muro y por otras intervenciones que lleva a cabo Adif. "Que corten el enlace con Córdoba durante casi 2 años revela la escasa consideración que le merecemos los jiennenses a Pedro Sánchez", ha expuesto.

Por esta causa, González ha exigido al alcalde, Julio Millán, que "anteponga los intereses de su ciudad a los suyos propios" y que pida al presidente del Gobierno que "deje de humillar a Jaén". El portavoz hace extensible esta exigencia a Jaén Merece Más, formación a la que reprocha "que acepte impasiblemente" la "marginación de la capital" en materia ferroviaria.