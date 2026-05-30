El PP de Jaén inaugura la nueva sede local de Quesada "al servicio de los vecinos"

Inauguración de la nueva sede del PP en Quesada (Jaén). - PP DE JAÉN

QUESADA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio de Quesada (Jaén) ha inaugurado la nueva sede local del PP, "un hito" tras décadas sin disponer de un espacio propio en el municipio que desde ya "está al servicio de todos los vecinos".

Así lo ha resaltado el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, que ha participado en este acto acompañado por cargos orgánicos del partido e institucionales, afiliados y simpatizantes, según ha detallado la formación en una nota.

Domínguez ha felicitado a la presidenta local y alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos, y a todo su equipo tanto por este espacio "para poder realizar la mejor labor en pro de los quesadeños", así como por el trabajo que están haciendo "para hacer avanzar a Quesada" y que se ha visto refrendado en las elecciones andaluzas, donde el PP ha logrado el 44,96% de los votos, la fuerza más votada con casi 13 puntos sobre la segunda.

Unos resultados que han contribuido a que una elección más haya sido la más votada en la provincia, imponiéndose en 67 de los 97 municipios de Jaén y consolidando al PP con una mayoría sólida para ofrecer a los andaluces lo que quieren: un gobierno solvente.

Por su parte, Yolanda Marcos ha mostrado su satisfacción por hacer realidad "un proyecto muy deseado durante muchos años", asegurando que esta nueva sede, ubicada en la calle Don Pedro Villar, 8, será "la casa de todos los quesadeños, abierta y cercana, un punto de partida desde el que seguir impulsando propuestas y proyectos para mejorar nuestro pueblo".

En el acto han intervenido también Ismael Sirio, diputado de la Asamblea de Madrid y quesadeño, que ha subrayado que el Partido Popular de Quesada es "la mejor representación de la gente que vive en Quesada"; y David Sánchez, concejal y presidente de Nuevas Generaciones de Quesada, para quien "no hemos tocado techo, queda mucho por avanzar".