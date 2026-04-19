El PP de Jaén mantiene una "escucha activa" con empresarios jiennenses, los "generadores de empleo y motor económico"

Archivo - El vicesecretario de Economía del Partido Popular y diputado nacional, Juan Bravo. - Eduardo Parra - Europa Press

LA CAROLINA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jaén, a través de Nuevas Generaciones, ha organizado el pasado sábado en La Carolina un encuentro con empresarios de la comarca Norte de Jaén. En el mismo ha participado el vicesecretario de Economía del Partido Popular y diputado nacional, Juan Bravo, quien ha incidido en que "esta es la política del PP, la de Juanma Moreno y la de Alberto Núñez Feijóo, escuchar y escuchar".

Según ha indicado la formación en una nota, Bravo ha añadido que la escucha activa es "fundamental" para desempeñar una gestión eficaz y más aún "cuando hablamos de industria, cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de autónomos o de Pymes".

"Porque ellos son los generadores de empleo y riqueza, "haciendo un esfuerzo diario, arriesgando su capital, y sin embargo soportan un verdadero infierno fiscal", ha apostillado. Por eso, según Bravo, lo que debe hacer la Administración es "ser capaces de darles respuestas a sus problemas como el absentismo laboral" que en España "alcanza niveles críticos", con "más de un millón de personas sin acudir a su puesto de trabajo diariamente" y que genera "un coste superior a los 29.000 millones de euros anuales para empresas y administración".

En relación, ha explicado las medidas que a su juicio facilitarían el trabajo de los autónomos como la eliminación de burocracia, el relevo generacional o la reducción de cuotas para los que inician un negocio, entre otras.

Esto, según el vicesecretario de Economía, facilitaría iniciativas como la que se ha puesto en marcha en esta comarca de Jaén que congrega multitud de proyectos bajo el paraguas de 'Puerta de Andalucía'. Este tipo de medidas "necesitan una Administración cercana, asequible y propositiva", pues "estamos hablando de autónomos y Pymes que se instalan en la entrada a Andalucía con la visibilidad que eso les da y que supone una gran oportunidad de crecimiento económico en esta tierra".

Por su parte, el presidente provincial y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez ha concretado que esa es la política del Partido Popular, la de la "alfombra roja a los emprendedores". En siete años, Andalucía "ha pasado de ser una economía pasiva a una economía activa, ha ganado reputación y presencia internacional y se ha convertido en un referente económico en España".

Por contra, han asegurado que el PSOE dejó a Andalucía "en una situación de parálisis y despilfarro, con una tasa de paro juvenil del 45,09 por ciento y siendo la novena comunidad autónoma donde se pagaban más impuestos". Sin embargo, desde mayo de 2021, "somos la comunidad autónoma con más trabajadores autónomos de España y eso no es baladí", ha dicho.