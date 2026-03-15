El PP de Jaén pide al alcalde constituir una comisión para conmemorar en 2027 el primer centenario del teatro Darymelia

El Teatro Darymelia de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén pide al alcalde, Julio Millán, que constituya una comisión para conmemorar el próximo año el centenario del teatro Darymelia. El concejal Vicente Oya ha argumentado que este espacio escénico de titularidad municipal, inaugurado como cine en 1927, es uno de los principales referentes culturales y arquitectónicos de la capital.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en el teatro Darymelia se han desarrollado múltiples actividades culturales desde hace 99 años. Incluso durante un largo lapso de tiempo ha sido "el único referente" de edificio público destinado a esta función. En concreto, desde la desaparición del teatro Cervantes hasta la inauguración del teatro Infanta Leonor en 2008. Además, actualmente se desarrolla en él "una amplia programación".

Oya ha resaltado que el teatro, además de emblema cultural, es una seña de identidad de Jaén, así como uno de los principales monumentos del casco histórico. El estilo regionalista de la fachada de este espacio, cuya denominación proviene de la contracción de los nombres de Daría y Amelia, las dos hijas del arquitecto que lo construyó, Justino Flórez Llamas, constituye un "atractivo arquitectónico".

"Entre las razones que tiene Jaén para enorgullecerse de su patrimonio está la contar con el teatro Darymelia", ha sostenido el edil popular. En este sentido, Oya ha considerado que tanto por su importancia arquitectónica como por su historia el edificio reúne condiciones suficientes como para que el Consistorio conmemore "por todo lo alto" la efeméride el próximo año.

De este modo, el Grupo Popular ha instado por esta causa al alcalde a que lleve a cabo "cuanto antes" las gestiones pertinentes para que se constituya la comisión. Oya ha expuesto en este sentido que es preciso que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más dé este paso para que se organice un "amplio programa" de actividades institucionales para homenajear los cien años del teatro Darymelia.