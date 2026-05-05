El PP pide que el entorno del Conservatorio Superior de Música de Jaén se dote de arbolado y de mobiliario urbano

Losa junto a los alcorques vacíos situados junto al Conservatorio Superior de Música - PP

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha pedido al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) que "de manera inmediata" instale junto al conservatorio superior de música el equipamiento que requiere la comunidad educativa.

En concreto, el concejal Antonio Losa ha pedido que se instalen bancos, papeleras y se plante arbolado en los alcorques vacíos adyacentes al edificio.

"Exigimos al alcalde que atienda las peticiones de la comunidad educativa", ha expuesto el edil popular, quien ha atribuido al "sectarismo político" la inacción en la zona por cuanto "el conservatorio superior de música de Jaén es un proyecto emblemático de la Junta de Andalucía".

Ha apuntado que el Gobierno andaluz ha destinado once millones de euros en esta infraestructura "puntera" en la que reciben enseñanzas musicales centenares de alumnos de la capital y de la provincia.

"Es preocupante que el alcalde escatime de manera consciente mobiliario y vegetación a la comunidad educativa del Conservatorio Superior de Música de Jaén", ha expuesto el concejal, que ha incidido en que mientras el alcalde "presume de haber plantado más de 2.000 árboles deja a los alumnos del Conservatorio Superior sin las zonas de sombra que generan".