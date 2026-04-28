PP pide a Planas que trate a todos los pescadores andaluces con la misma dignidad e igualdad con las ayudas del temporal

Archivo - PP pide a Planas que trate a todos los pescadores andaluces con la misma dignidad e igualdad con las ayudas por el temporal. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP, Belén López Zapata, ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que trate a todos los pescadores andaluces con la misma dignidad e igualdad. Zapata ha criticado duramente al Gobierno por haber dejado fuera a las provincias de Almería y Granada de las ayudas aprobadas tras el temporal de finales de 2025 y principios de 2026, asegurando que "más de 200 barcos no han visto ni un euro" y que "el temporal no hizo distinción entre los puertos, pero su decreto sí".

Por su parte, el ministro ha anunciado la aprobación de diez millones de euros en ayudas destinadas a 496 armadores y 546 buques del sector pesquero que han sufrido una "afectación superior al 40% en las notas de venta de las lonjas" durante enero y hasta el 9 de febrero comparada con los años 2023, 2024 y 2025, según ha informado en el Congreso de los Diputados.

El ministro ha anunciado que "este lunes ha concluido el plazo de las confirmaciones por parte de los potenciales beneficiarios y 100.000 agricultores y ganaderos van a percibir en los próximos días las ayudas derivadas del Decreto Ley 4/2026". Además, ha avanzado que el Gobierno "va a publicar este jueves, día 30, la segunda relación con 60.000 beneficiarios más de estas ayudas", ampliando así el alcance de las medidas de apoyo al sector agrario y ganadero.

No obstante, la senadora ha denunciado que el Real Decreto 5/2026 ha generado una respuesta desigual entre los pescadores andaluces, argumentando que "Planas dividió a nuestros pescadores según su código postal" y ha subrayado que "cuando una norma necesita ser corregida, el problema no es la ejecución, el problema fue su planteamiento".

Para el ministro, las ayudas, derivadas del decreto ley 5/2026, han sido "conversadas con los representantes de los pescadores y de los armadores" y beneficiarán principalmente a embarcaciones del Golfo de Cádiz, en las provincias de Huelva y Cádiz, así como en la provincia malagueña del Mediterráneo, ha precisado Planas.

En este sentido, el titular de Agricultura ha subrayado que se trata de "un criterio absolutamente objetivo, acordado con el sector, que son aquellos que realmente deberían y deben hacerse beneficiar estas ayudas", al tiempo que ha rechazado las críticas sobre la distribución de las mismas.

Planas ha concluido su intervención reiterando el compromiso del Ejecutivo con el sector: "Así vamos a continuar trabajando", ha señalado antes de finalizar su comparecencia parlamentaria.