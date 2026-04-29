Reyes (PSOE) denuncia la "ineptitud" de la Junta con la A-6000 entre Mengíbar (Jaén) y Villatorres (Jaén)

Visita a la A-6000 - PSOE

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Jaén, Francisco Reyes, ha denunciado la "incapacidad e ineptitud" del Gobierno andaluz con la carretera A-6000 Mengíbar-Villatorrres, que lleva siete años "sin la más mínima actuación" de la Junta de Andalucía.

"Esto es un ejemplo más de lo que está ocurriendo en las carreteras de la provincia. Al PP le da igual la seguridad de la ciudadanía, solamente se preocupan de la propaganda. Son incapaces de gestionar un territorio como Andalucía", ha señalado el candidato socialista.

Reyes ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una visita a la A-6000, junto la zona del puente, acompañado por los secretarios generales del PSOE de Mengíbar y Villatorres, Juan Bravo y Diego Calles, respectivamente.

Se trata de una carretera que "lleva más de tres meses cortada", que "está impidiendo a decenas de familias de Villatorres acercarse a Mengíbar y que está dificultando el acceso a servicios fundamentales como la oficina de empleo o el centro especial de empleo".

Ha añadido que, además de la obra en el puente, esta carretera necesita una actuación integral porque es "fundamental" para la conexión entre ambos municipios, pero, según Reyes, "aquí lo único que hay es una total indolencia por parte de Moreno Bonilla".

El candidato socialista ha apuntado que el mal estado de esta carretera ha provocado las movilizaciones y reivindicaciones de la plataforma A-6000 y de los Ayuntamientos de Mengíbar y Villatorres, reclamando la intervención integral "de una vía que es una fundamental para la comunicación y la seguridad" de los habitantes de ambos municipios.