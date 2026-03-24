El PP pide soluciones al Gobierno ante la "falta de medios" para combatir las narcolanchas en la costa

Archivo - Narcolancha varada en Almuñécar (Granada) por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado soluciones al Gobierno para combatir el incremento de narcolanchas en la costa granadina al entender que el modelo actual, en el que se comparten recursos para Granada y Almería, deja "desprotegidas" amplias zonas del litoral afectadas por esta modalidad delictiva.

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, ha mostrado este martes su "preocupación" por este asunto tras conocer la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta en el Congreso sobre los recursos para la lucha contra las narcolanchas.

Rojas ha lamentado así que la seguridad dependa de un sistema de recursos compartidos entre Granada y Almería, según información del propio Ejecutivo, "lo que obliga a repartir medios en una franja costera especialmente sensible".

"Este modelo deja desprotegidas amplias zonas de nuestra costa y hace imposible una respuesta rápida para combatir la presencia de embarcaciones vinculadas al narcotráfico: si están en una provincia no pueden atender las necesidades de la otra", ha señalado.

El diputado también ha denunciado "la falta de datos sobre las embarcaciones avistadas o perseguidas sin éxito, algo que genera inquietud y no ayuda a terminar con las imágenes de narcolanchas en nuestras playas".

"La costa granadina no puede seguir enfrentándose a las narcolanchas con recursos limitados; es necesario actuar ya y dotar a la Guardia Civil de los medios que precisa para protegernos a todos", ha afirmado Rojas, al tiempo que ha incidido en "la necesidad de frenar las redes del narcotráfico que actúan con total impunidad".