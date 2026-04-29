El PP reclamará en una moción "soluciones de calado" para las dos residencias de la Diputación de Jaén

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá en el pleno de la Diputación de Jaén de este jueves una moción en la que reclama "soluciones de calado" y no "lavados de cara" para las dos residencias gestionadas por la Administración provincial --la de mayores Santa Teresa y la de personas con discapacidad psíquica López Barneo--.

"Es la tercera vez que traemos este asunto al pleno y seguimos arrastrando problemas muy graves y totalmente inadmisibles", ha dicho el portavoz popular en la Diputación, Luis Mariano Camacho.

En este sentido, ha hablado de "trabajadores sin uniformes, mobiliario destrozado, deficiencias graves de mantenimiento e incluso salidas de emergencia bloqueadas con trapos". A ello le ha sumado que "hay empleados que llevan hasta cuatro meses sin cobrar complementos como la nocturnidad", una situación que, a su juicio, refleja "una gestión completamente insostenible".

Camacho ha exigido al equipo de gobierno (PSOE) que actúe "de una vez" y ponga fin a esta situación. "No se puede jugar con la dignidad de las personas ni con las condiciones laborales de quienes los cuidan", ha afirmado el portavoz popular.

En esta línea, ha reclamado también la finalización de infraestructuras clave como la cocina que da servicio a ambas residencias, "que lleva dos años sin concluirse".

El Grupo Popular llevará además al pleno otra moción para reclamar la rebaja del IRPF y medidas de alivio para autónomos. En este punto, se pide la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros en cumplimiento con la normativa europea.