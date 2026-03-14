El PP valora el compromiso trasladado por la Junta para dar soluciones inmediatas a la situación de la A-6000

El PP valora “muy positivamente” el compromiso trasladado por la Junta para dar soluciones inmediatas a la situación de la A-6000 - PP

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mengíbar y Villatorres (Jaén) ha trasladado a los vecinos de ambas localidades la satisfacción por el "compromiso de la Junta de Andalucía con las obras necesarias en la A-6000", una vía que une ambas localidades y que presenta un estado de mucho deterioro, agravado por "las consecuencias del último tren de borrascas que hemos viviendo desde finales del pasado año".

Francisco Martos, portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Mengíbar, ha indicado que la A-6000 ya presentaba deficiencias en cuanto al asfalto y a las dimensiones del puente que cruza el río Guadalbullón a la salida del pueblo y "por eso veníamos ya luchando desde la etapa de los gobiernos del PSOE en la Junta para que se interviniese en su mejora, pero los socialistas se cruzaron de brazos".

Martos ha señalado que fue con la llegada del gobierno de Juanma Moreno cuando se "empezó a trabajar y se encargó la redacción de un proyecto para acometer la construcción de un nuevo puente y una mejora integral de esta importante carretera para nuestros vecinos".

En este punto ha recordado que el PP, tanto de Villatorres como de Mengíbar, siempre ha estado "dentro de la Plataforma que reivindica estas obras, y le hemos exigido a unos y a otros", por eso ahora ante las actuaciones planteadas por la Plataforma señala que es "muy triste ver como antes que la vía del diálogo se recurre a la vía de la presión social, buscando quizás sólo un interés partidista de quien se ha auto designado como portavoz de la misma".

Por este motivo aprovecha para mostrar su deseo de seguir "luchando por una A-6000 en mejores condiciones, pero siendo conscientes de la realidad y de las posibilidades, ya que no es de recibo que, antes incluso con IU en el gobierno de la Junta y con responsabilidades en el área de Fomento, no se exigiese nada y ahora todo sea demandas y pancartas".

De igual forma, el portavoz del PP en Mengíbar ha señalado que de la información de la reunión celebrada esta semana, donde estuvieron presentes los alcaldes y el delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, "nos consta que desde la Junta se trasladó el compromiso de ejecutar las obras que sean necesarias para dar solución a los problemas causados por el tren de borrascas y de forma urgente y prioritaria en la zona del cruce sobre el río Guadalbullón".

En dicha reunión, el delegado señaló que "ya hay una empresa especializada en estructuras de este tipo que está a la espera de que el nivel del río baje y se puedan inspeccionar los elementos del puente que están tapados por el agua y por el barro".

Una vez que se tenga ese estudio y los técnicos valoren los daños estructurales, se determinará por técnicos la solución que debe ejecutarse y la Junta señaló en esa reunión ante los alcaldes que "ejecutará la solución técnica que se determine de forma inmediata dado que esta obra está ya incluida para ser abordada dentro de las obras de emergencia del Plan Andalucía Actúa".

Por su parte, Teresa Almagro, portavoz del PP en Villatorres ha manifestado que la reunión celebrada con el delegado y en la que participaron los alcaldes Juan Bravo y Francisco Almagro, así como miembros del PSOE y del PP de Villatorres, en su calidad de equipo de gobierno, se desarrolló en un clima de diálogo institucional para conseguir resultados, por lo que valoró que "al final ambos municipios trasladamos nuestra satisfacción por el compromiso expuesto por la Junta" ya que se manifestó que "se harán las obras necesarias para volver a garantizar un paso seguro por el río y se van a acometer obras de emergencia para evitar nuevas balsas de agua en toda la carretera".

En este sentido, en la reunión, el delegado avanzó que mientras se dan las condiciones que permitan evaluar los daños del puente ya se están empezando a ejecutar obras de reparación y construcción de obras de drenaje".

Además Almagro ha indicado que junto a estas obras de emergencia motivadas por los daños y consecuencias del tren de borrascas, el delegado de Fomento ha anunciado a los representantes vecinales que en el nuevo plan de asfalto de este año "está previsto ejecutar la mejora integral del asfalto en más de 12 kilómetros de esta carretera, concretamente en los ocho que van desde el puente hasta Villargordo y en otro tramo en Torrequebradilla".

Además se ha anunciado que en los próximos meses se acometerá otra obra de mejora de la A-6000 que concretamente supondrá "actuar en el primer kilómetro de salida de Villargordo hacia Mengíbar para proceder a ampliar la plataforma y dotar a la carretera de más anchura", una actuación que se va a ejecutar según trasladó el delegado con cargo al contrato de conservación de carreteras.

En definitiva, unas actuaciones que en palabras de ambos portavoces del PP en Mengíbar y Villatorres "suponen dar unos pasos muy importantes para mejorar nuestra carretera y por lo tanto ofrecer mayor seguridad a todos los vecinos de nuestros pueblos que la transitan a diario y aunque aún nos queda camino que recorrer, sin duda estas inversiones que antes se nos negaron por otros gobiernos, ahora son una realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno".