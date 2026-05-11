El precio del alquiler de la vivienda en Andalucía subió un 3,8% en 2024, 1,2 puntos más que el año anterior

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’ en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler de la vivienda en Andalucía subió un 3,8% en 2024 con respecto al año anterior, la tercera comunidad autónoma donde más encareció los precios, sólo por detrás de Comunidad Valenciana (5%) y Baleares (4%). El ascenso registrazo en la comunidad andaluza fue 1,2 puntos mayor que el encarecimiento del año anterior.

Según los datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press, Asturias (2,7%); Castilla y León (3%), Cataluña y La Rioja (ambas 3,1%) presentadron las menores subidas.

Por municipios, donde más subieron los precios de la vivienda en alquiler en 2024 fueron Valencia (5,9%), Málaga (5,2%) y Alicante (5,1%).

Desde el año base, 2015, hasta 2024 los mayores aumentos se dieron en Valencia (36,4%), Málaga (32,7%) y Palma (31,3%). Además, el precio en Granada aumentó un 4,1% respecto al año anterior y un 23,9% en relación a 2015; mientras que en Huelva experimentó un encarecimiento del 3,4% respecto a 2023 y un 22,5% desde 2015. Finalmente, la vivienda en alquiler en Sevilla aumentó su precio un 3,5% en relación a 2023 y un 22,1% desde 2015.

De esta manera y atendiendo al tipo de vivienda, la unifamiliar subió un 3,1% en 2024 mientras que en la colectiva los precios sufrieron un ascenso del 3,9%.

Por contratos, donde más encareció el precio del alquiler en Andalucía fue en los nuevos contratos, un 8,5% más; mientras que los contratos existentes se encarecieron un 2,9%.

Atendiendo a las provincias, el precio del alquiler en la vivienda andaluza creció en todas ellas, experimentando el mayor aumento de costes Málaga con un 4,9%, seguido de Granada con un 4%, Almería con un 3,5%, Sevilla con un 3,4%, Cádiz con un 3%; Huelva con un 2,9%, Jaén con un 2,6% y Córdoba con un 2,4%.

Además, a nivel nacional, la variación anual del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) en el año 2024 fue del 3,5%, nueve décimas más que en 2023.

La variación de los precios de los arrendamientos fue diferente dependiendo del año de firma del contrato. Así, los nuevos contratos incrementaron sus precios un 8,8%, mientras que los precios de los contratos que ya existían antes de 2024 subieron un 2,8%.

Por tipo de edificación, las viviendas colectivas (aquellas ubicadas en edificios) incrementaron sus precios un 3,6% en 2024, nueve décimas más que en 2023. Por su parte, los precios de la vivienda unifamiliar alquilada subieron un 3%, nueve décimas más que en 2023.