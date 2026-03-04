El presidente de CECO avisa del perjuicio para el sector agroalimentario cordobés por el cierre del Estrecho de Ormuz

Archivo - Antonio Díaz (izda.), junto al presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - CECO - Archivo

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha advertido este miércoles del perjuicio para las exportaciones del sector agroalimentario cordobés que va a causar el cierre del Estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto en Oriente Medio, pues los países de ese entorno "son países grandes consumidores de esos productos", que ahora no les están llegando.

En este sentido y a través de un audio remitido a Europa Press, Díaz ha asegurado que esa situación "está afectando fundamentalmente al sector agroalimentario, al sector de la industria agroalimentaria" de Córdoba, en concreto "al sector del aceite y al sector de la aceituna de mesa".

La cuestión, según ha lamentado el máximo responsable de la patronal cordobesa, es que "ahora mismo hay muchos barcos mercantes con contenedores parados, es decir, no sabiendo dónde van a poder ir, ya que el Estrecho de Ormuz está cortado, y lo normal es que vengan de regreso, en algunos casos, y eso quién lo va a pagar son las empresas".

Entre tanto, según ha advertido Antonio Díaz, "la incertidumbre es absoluta y la preocupación mayor", pues "en tiempos de incertidumbre no se toman decisiones, y eso paraliza la economía y paraliza el empleo, lo paraliza todo".

En cuanto a cifras de pérdidas concretas para los sectores productivos cordobeses, como derivada económica del conflicto bélico, el presidente de CECO ha aclarado que "todavía es muy pronto" para evaluarlas, pero ha avisado que ahora se da "la tormenta perfecta", pues "todo está interrelacionado" y tiene "sus consecuencias".

Además, no descarta que se pueda resentir el consumo interno, ya que "también hay que tener en cuenta que las familias españolas están sufriendo una presión fiscal muy alta, la más alta que nunca ha tenido", y sus efectos "se acentúan más" en "momentos como los que estamos viviendo".