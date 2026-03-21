El presidente de la Diputación de Granada presenta al pregonero de la Semana Santa 2026 en la provincia

El autor del cartel de la Semana Santa de la provincia de Granada en 2026, Jesús Conde, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez y el pregonero, Fernando Argüelles. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GUADIX (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha asistido este sábado al pregón provincial y ha presentado al pregonero que va a tener "el honor y la suerte" de serlo en esta edición, Fernando Argüelles, en "una de las ciudades más bonitas el mundo como es Guadix".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Rodríguez, ha considerado que la Semana Santa en Granada es "única", al tiempo que ha afirmado que lo más importante y lo que "nos une a todos" es "nuestra cultura, nuestra tradición, y también la fe mayoritaria de la provincia de Granada".

En relación, ha valorado positivamente la repercusión económica que supone para la provincia de Granada en el ámbito turístico, puesto que ha avanzado que se van a llenar hoteles y restaurantes y será una "oportunidad a la economía, al empleo y sobre todo a que los vecinos de otras provincias, incluso los de la provincia de Granada, conozcan a fondo una de las provincias más bonitas del mundo que es la nuestra de Granada".

Finalmente, ha agradecido al alcalde de Guadix, Jesús Lorente, un "gran enamorado" de la provincia, a la que "conoce perfectamente". Asimismo, también ha agradecido al flamante pregonero, Argüelles, el cual tiene el "reto importante" de ser pregonero de la provincia.

Por su parte, el pregonero ha agradecido a la Diputación la oportunidad de "poder bucear y vivir 174 maneras distintas de entender la Semana Santa", en relación a los municipios que tiene la provincia.

Al hilo, ha destacado que las Administraciones están haciendo "todo lo posible" por estar "con la tradición más importante que tenemos en la provincia de Granada como en nuestra Semana Santa".