El presidente de la Diputación de Granada visita la zona del incendio en Los Guájares, que ya está controlado

Zona afectada por el incendio en Los Guájares, que ya se encuentra controlado. - PLAN INFOCA

LOS GUÁJARES (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, ha visitado este lunes el municipio, donde un incendio forestal afecta el paraje de Alberca Alta desde la tarde de este pasado domingo, y donde ha confirmado que el mismo ya está controlado.

"Ya está el fuego controlado, esperemos que en las próximas horas esté totalmente extinguido. Tengo que agradecer el trabajo que ha hecho desde el minuto uno, Antonio Mancilla, el alcalde, de estar pendiente de los efectivos, de la colaboración entre las administraciones y también de comunicar la evolución que ha tenido el fuego en todos los ámbitos", ha señalado Rodríguez.

El presidente de la institución provincial ha destacado que cuando se trabaja de la mano, "cuando todos vamos a una, sale un buen resultado y en este caso hay que agradecer a la Junta de Andalucía, a los efectivos del Infoca, tanto a los medios aéreos como a los medios terrestres, la capacidad que han tenido y la rapidez de respuesta que han permitido que no haya ido el fuego a más, que esté controlado y, en breve, pueda estar totalmente extinguido".

Por su parte, el alcalde, Antonio Mancilla, ha recordado que un fuerte viento ha azotado la zona del fuego durante la tarde de este pasado domingo, "lo que hizo que el incendio corriera muchísimo y afectara una gran superficie", que aún no se ha podido precisar. Ha puesto en valor "el trabajo arduo" de los medios aéreos que consiguió que "prácticamente el incendio estuviese muy reducido y muy localizado".

"Agradecemos el trabajo que desde la Junta de Andalucía realizan con los medios del Plan Infoca. También agradecer a la Diputación Provincial de Emergencia, a los bomberos de Motril, que estuvimos en todo momento en contacto con ellos y a todo el dispositivo del Plan Infoca", ha concluido el primer edil.