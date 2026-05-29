Priego de Córdoba formaliza la adquisición de la Casa del Castillo para culminar la recuperación del monumento

El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia (segundo por la dcha.), en la firma de la adquisición. - AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha formalizado ante notario la adquisición de la conocida como Casa del Castillo, un inmueble situado en la calle Abad Palomino, dentro del propio castillo de la localidad y en pleno conjunto histórico, con el objetivo de "avanzar en la restauración y puesta en valor del castillo, uno de los principales símbolos históricos y patrimoniales del municipio".

Así lo ha indicado el Consistorio prieguense en una nota en la que ha detallado que la adquisición se apoya en el informe-valoración de adquisición de la Casa del Castillo de Priego de Córdoba, elaborado por el Área de Urbanismo y Obras y Servicios, que fija "el valor total del inmueble en 428.735,89 euros".

Según la documentación técnica, el inmueble cuenta con una superficie construida de 466 metros cuadrados, tiene uso de vivienda y almacén, dispone de patio y figura con año de construcción 1950. Una casa-vivienda con patio dividida en dos partes. Una primera zona corresponde a un espacio acerado y ajardinado junto al cerramiento amurallado meridional del castillo, entre los torreones occidental y central de su fachada principal.

La segunda parte está formada por la casa y el patio-jardín existentes en el suroeste del Patio de Armas, con edificaciones adosadas a parte de los cerramientos meridional y occidental del castillo. Esta configuración convierte la Casa del Castillo en una pieza singular dentro del conjunto monumental.

Su ubicación mantiene una relación directa con elementos esenciales del Castillo, como la muralla, los torreones, la fachada principal y el Patio de Armas, por lo que su incorporación al patrimonio público permitirá ordenar de forma más coherente la intervención sobre el monumento y mejorar su lectura histórica.

Desde el punto de vista urbanístico, el inmueble está clasificado como suelo urbano y calificado como equipamiento, sistema de interés público y social. Además, se encuentra incluido en el catálogo de elementos protegidos del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de Priego de Córdoba, con nivel de protección monumental.

El informe técnico señala que el inmueble requiere actuaciones de mejora, por lo que su incorporación al patrimonio municipal permitirá abordar su recuperación de forma integrada con el resto del conjunto monumental.

La valoración económica se ha realizado conforme a la normativa urbanística y de valoración aplicable, tomando como referencia el planeamiento vigente, la certificación catastral, la nota simple registral y un estudio inmobiliario de mercado.

"El importe total de 428.735,89 euros se obtiene de la suma de dos conceptos: el valor del suelo con edificaciones, estimado en 358.829,32 euros, y el valor del suelo sin edificaciones correspondiente al patio, calculado en 69.906,57 euros", han informado desde el Consistorio.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba da un paso fundamental para resolver una pieza pendiente dentro del recinto del castillo y continuar avanzando en la recuperación de uno de los espacios patrimoniales más relevantes de la ciudad. De este modo, esta actuación permitirá completar la restauración y puesta en valor del monumento, reforzar su conservación y abrir nuevas posibilidades para su interpretación, uso cultural y disfrute ciudadano.

El Ayuntamiento reafirma así su "compromiso con la protección del patrimonio histórico local y con la recuperación de espacios que forman parte de la memoria, la identidad y el atractivo cultural de Priego de Córdoba".